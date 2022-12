Caso García Belsunce: a un día del veredicto se filtró la supuesta absolución de Pachelo

Tribunal juico García Belsunce.

Con la firma de los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que se violó el artículo 371 del Código Procesal Penal donde se sostiene que “terminado el debate, el tribunal, fuera de la presencia de las partes y el público, pasará a deliberar en sesión secreta, a la que solo podrán asistir el secretario, el prosecretario o el auxiliar letrado. El quebrantamiento de esta formalidad es causal de nulidad de juicio”.

En el escrito, los fiscales pidieron que este viernes el veredicto sea leído en la misma sala de audiencias donde se realizó el debate donde, desde el 13 de julio pasado, fueron juzgados Pachelo y los exvigiladores de Carmel José Ortiz y Norberto Glennon.

El escrito del Ministerio Público Fiscal

“Sobre el particular, teniendo en cuenta, que algunas partes, mas no los integrantes de este Ministerio Público Fiscal, habrían sido anoticiados de lo que, según se adelantó, sería un posible veredicto absolutorio producto del voto de los vocales Rossi y Andrejin, solicitamos que la lectura de aquel sea llevada a cabo en el mismo reciento donde durante más de cuatro meses se desarrolló el debate oral, a fin de garantizar la presencia de público, familiares de la víctima y representantes de los medios de comunicación, ello a fin de evitar se continúe vulnerando los derechos de la víctima, cuyo homicidio, en caso de resultar verosímiles las versiones transcendidas, quedará impune, no obstante la vía recursiva de la que desde ya adelantamos haremos reserva. Máxime teniendo en cuenta la particular fecha escogida para la lectura de la correspondiente y el valor simbólico que para los familiares representa ese día, en tanto se cumplirá 20 años desde que se llevó a cabo la exhumación y autopsia del cuerpo de María Marta y, en consecuencia, 20 años desde que se conoció que fue víctima de un homicidio”.

pachelo.webp

Pedido de pena

El 31 de octubre pasado, durante el alegato, el fiscal Ferrari solicitó que Pachelo sea condenado a la pena de prisión perpetua por el homicidio de García Belsunce.

“El derecho a la verdad es un derecho humano. El asesinato perfecto es el olvido. Nicolás Pachelo es el indiscutido autor del homicidio de María Marta García Belsunce. Pachelo es, fue y será el autor del crimen desde el día uno. No tengo recuerdo de otro juicio en que toda la evidencia se encamine hacia un solo sentido: la responsabilidad del acusado. María Marta necesita paz”, sostuvo el representante del Ministerio Público.