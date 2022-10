Caso Nahuelcar: "La Justicia nos pegó un tiro en la nuca como a Gabriel"

El policía Gabriel Nahuelcar fue asesinado el primero de enero del 2020 en Cutral Co. Hubo cinco imputados, pero solo dos fueron condenados a prisión perpetua por un jurado popular. Elio Mauricio “Jote” Díaz como autor del disparo y Elías “Chicharra” Campos como coautor. Sin embargo, la Justicia anuló la perpetua para este último y pidió una nueva pena. “La Justicia nos pegó un tiro en la nuca como a Gabriel. Me volvieron a matar y ahora me enterraron con mi hijo”, aseguró Gaby Varela, madre de Nahuelcar, en diálogo con LMNeuquén.