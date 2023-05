Castellani: "Entre Las Panteras y Bariloche hay una gran conexión"

“Es un placer estar acá, todos saben de la conexión que hay entre las Panteras y Bariloche por ese torneo preolímpico (se refiere al de 2016), que quedó en la memoria de todos”, recordó el ex integrante de aquel memorable equipo de vóley que logró la medalla de bronce en el Mundial que se realizó en 1982 en el Luna Park.

“Por eso –agregó- decidimos dejar de entrar en el CeNARD y hacerlo más en el interior así que vinimos acá a Bariloche, luego vamos a ir a Posadas (Misiones), a Comodoro Rivadavia (Chubut), Bahía, Blanca, Rosario y Córdoba”, adelantó.

En el primer contacto oficial que tuvo con las chicas, Castellani encontró: “mucha predisposición. motivación así que muy feliz de este comienzo”, resaltó.

“Todavía no tenemos a todas las jugadoras porque están jugando las ligas europeas así que se agregarán cinco jugadoras más en la próxima concentración en el CeNARD. Acá tenemos casi el setenta por ciento del plantel mayor con algunas chicas de la Liga Nacional”, informó.

Sobre el trabajo a realizar dijo: “Esto es una evolución constante. Lo que hacías bien ayer hoy no alcanza así que vamos a incorporar cosas, mejorar, aprender. Es un poco la mentalidad que queremos transmitirles a las chicas”, confesó.

Paralelamente se mostró entusiasmado con el cuerpo de profesionales que lo acompaña. “Tenemos un staff de lujo con Marcos (por Milinkovic); el “Topo” Fernández que estaba en varones y tiene una experiencia increíble, Faucndo Morando que viene de ganar el campeonato en Austria y bueno en lo personal Marcos del que todos saben de su trayectoria le puede dar esa vivencia de jugador, transferir un montón de situaciones que pasan en el campo y que solo un ex jugador puede transmitir así que muy contento estoy con su convocatoria”.

Con un amplio recorrido al frente de clubes y diferentes seleccionados -incluido el de nuestro país- será la primera vez que Castellani dirige un equipo femenino.

Sobre esta experiencia contó: “Me lo habían ofrecido varias veces y siempre dije que no porque nunca había trabajado con mujeres. Pero bueno, ahora lo pensé después de estar en casa y reflexionar mucho me dije: creo que puedo. Es un desafío, porque voy a tener que aprender un montón de cosas nuevas; a tener que estudiar y adaptarme. Pero también me siento con energía y la capacidad de seguir este proceso de evolución que han tenido Las Panteras, en los últimos años”, se entusiasmó.

El plantel

El plantel que llegó a Bariloche lo integran María Luz Cosulich Martínez, Sabrina Germanier, Tatiana Vera, Erika Mercado Chávez, Bianca Cugno, Bianca Bertolino, Daniela Bulaich Simian, Agostina Beltramino, María Corbalán, Antonela Fortuna, Bianca Farriol, brenda Graff, Julieta Holzmaisters, Julieta Cervini, Tattiana Rizzo, María Pelozo. Entrenador Principal: Daniel Castellani. Asistentes: Marcos Milonkovic y Facundo Morando. Preparador Físico: Julián Budano. Estadísticas: Federico Ferández Mentaberry. Kinesióloga María Flamini Manager. Víctor Ríos.