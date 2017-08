Castro hará un cambio

En un principio, el actor sólo iba a hacer una participación especial en la ficción, pero su personaje se ganó el cariño de los televidentes, por lo que la productora extendió todo lo que pudo la permanencia de Castro.

“Cuando las cosas andan bien, mejor no tocar nada. Fue decisión de la empresa y, como tengo un contrato, no hago más. Soy un empleado. Estoy casi seguro de que estaré hasta mediados de septiembre y me pone contento. No me gustaría irme, pero lo hago por un tema contractual”, expresó el intérprete en diálogo con Pronto.

En tanto, sobre su próximo trabajo con la empresa resumió: “Voy a estar en Simona, la tira juvenil que tiene a Ángela Torres como protagonista. Yo voy a hacer de su papá, como Arturo Puig en Grande pá, pero sin suerte”.