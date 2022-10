Cataratas del Iguazú: la furia del agua derribó las pasarelas

“El agua todavía está muy alta, no podemos evaluar todo el daño. Los pilotes están atados con acero y se deslizaron en el río. Hay que recuperarlos para rearmar nuevamente. No se puede cuantificar el daño real”, explicó Atilio Guzmán, intendente del Parque Nacional Iguazú a la prensa. El sistema de pasarelas en el balcón de la Garganta del Diablo está apoyado en esos pilotes en particular.