Causa Fuentealba II: se conocerán las penas para los policías

En marzo de este año este mismo Tribunal encontró culpable del delito de abuso de la autoridad a cinco de los ocho ex funcionarios y policías que actuaron al frente de aquel operativo policial. Se trata de Carlos Salazar, quien era comisario General, Jefe de la Policía de Neuquén el 4 de abril de 2007; Moisés Soto, quien era comisario general, subjefe policial en ese mismo año; Adolfo Soto, comisario General, Superintendente de Seguridad Metropolitana; Mario Rinzafri, director de Seguridad a Cargo del operativo; Jorge Garrido, jefe de Departamento de Seguridad Metropolitana.

fuentealba II Audiencia de cesura en la causa Fuentealba II. gentileza

En tanto, Benito Matus fue encontrado culpable del delito de abuso de armas agravado por ser funcionario policial. El policía había quedado registrado en varios videos donde se lo veía de civil portando y disparando una escopeta. Para los primeros cinco, la pena podría ir desde un mes a dos años, y para Matus de 1 a 3 años. En todos los casos es condicional, es decir que no irán a la cárcel. Las penas las darán a conocer el lunes a las 13.30.

Pablo Grisón, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) comentó a LMNeuquén que en la jornada de ayer pasaron por el estrado 9 testigos, todos vinculados a los policías. "Lo que se determina en este juicio de cesura son las penas para estos policías y nosotros trataremos que les den la máxima pena posible", afirmó.

SFP Marcha 16 años fuentealba (150).JPG Sandra Rodríguez tras la condena en marzo pasado. Sebastian Fariña Petersen

"Este juicio no revierte la responsabilidad, ellos ya fueron hallados culpables. Lo que se determina es la pena. Hay que resaltar de esta sentencia de responsabilidad que los efectivos policiales no pueden ejercer su función sin respeto al orden jurídico, no pueden argumentar obediencia debida", manifestó el dirigente.

Grisón consideró que la sentencia que encontró culpables a los policías es "sumamente importante", ya que da un mensaje claro a la sociedad sobre que "la Policía no puede manejarse fuera de la ley".

"Es muy importarte la doctrina para aplicar en todos los casos de conflictos sociales, para ponerles límites a los gobernadores y a las fuerzas policiales para actuar en los conflictos. De hecho, esperábamos que hubiera algún tiempo más para poder reflexionar sobre esta sentencia pero ya nos atravesó lo que está pasando en la provincia de Jujuy y repudiamos la violencia", concluyó.