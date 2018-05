De acuerdo con las autoridades, la detenida habría ingresado junto a su concubino a la casa de una mujer de 60 años con fines de robo. Tenían la información de que en el lugar había 200 mil pesos producto de una operación inmobiliaria. Sin embargo, la víctima descubrió que había sido “entregada” por el novio de una de sus sobrinas y, además, negó tener dinero en su poder. Fue entonces cuando la pareja la ejecutó con un arma de fuego.

Además de la maestra y su pareja, fue también aprehendida la coordinadora de viajes de una remisería, quien los contrató para efectuar el robo. El entregador, por su parte, fue capturado días atrás. Fue el chofer quien le reveló a la empleada de la remisería la existencia del supuesto dinero, por lo cual esta contrató a la maestra jardinera y a su concubino, quien ya había estado preso por robo. El arma homicida, una pistola 9 mm, aún no fue hallada.

Los voceros de los tribunales de Morón revelaron que los nuevos detenidos por el asesinato son la maestra, llamada Vanesa Elizabeth, de 39 años, y su pareja, Diego Adrián, de 32, y una mujer que fue identificada como María Elizabeth, de 34, quien actuaba como coordinadora de viajes en una agencia de remises del barrio Pompeya, en el citado distrito.

De acuerdo con lo manifestado por los informantes, Vanesa Elizabeth se desempeñaba como maestra en un jardín de infantes en General Hornos, en el partido de General Las Heras, mientras que Diego Adrián era un ex presidiario, que estuvo recluido por robos y delitos contra la propiedad en una cárcel en la provincia de San Luis.

Vanesa Elizabeth y Diego Adrián ingresaron el 26 de abril pasado a la humilde vivienda de María Petrona Narváez, y al darse cuenta de que el dinero buscado no estaba, la ejecutaron a sangre fría.

Cómplice: Además de la pareja, fue detenida una mujer que trabajaba en una remisería de la zona.

$200.000 El dinero que buscaban

La pareja pensó que esa suma iba a estar en la casa de la abuela, ya que alguien les había pasado el dato. Al ver que no era así, decidieron matarla a tiros.

El entregador fue un remisero de 21 años

Gracias a los diferentes datos obtenidos en dicha zona, los pesquisas policiales del destacamento Pompeya apresaron primeramente al “entregador”, que resultó ser un remisero, de 21 años, concubino de una sobrina de la mujer, a quien le incautaron un Renault 19, que tenía manchas de sangre en el habitáculo. Esta detención les posibilitó a los investigadores determinar que el chofer le había hablado del supuesto dinero a María Elizabeth y que la empleada de la agencia de vehículos de alquiler había contratado a la maestra jardinera y al ex recluso para que desvalijaran el domicilio de la infortunada víctima, de 60 años, con los detalles aportados por el muchacho. Policías del mencionado destacamento realizaron un allanamiento en la vivienda de la docente y del ex preso, ubicada en Aconcagua al 2500, donde apresaron a dicha pareja e incautaron tres aparatos de telefonía celular que estaban en su poder. El arma no apareció.