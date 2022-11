Cazatalentos acusado de estafa: "No escuchen a la gente mala leche"

Aseguró que la prueba de los pibes que quedaron preseleccionados para viajar a Buenos Aires y jugar en los clubes de la A.F.A. sigue en pie. "A los padres les quiero decir que se queden tranquilos y no escuchen a la gente mala leche. Los chicos van a estar bien atendidos y van a poder ir a todos los clubes con los que se habló", aseveró Cejas hijo, en declaraciones a la radio LU5.

Pibes estafados 03.jfif

Algunos llamaron por teléfono al cazatalentos para pedirle una explicación y dijeron que ya les dio apagado, de modo que comenzaron a pensar en una terrible estafa a la ilusión de sus hijos. "Yo no sé qué está pasando acá. El teléfono siempre estuvo abierto para todos, nunca se dejó de atender", sostuvo Cejas hijo.

Dijo también que no saben con quién hablaron en representación de los clubes de la A.F.A., pero reiteró: "Mi padre trabaja de esto hace mucho tiempo, y toda la gente que lo difamó va a tener que retractarse".

Anticipó que la respuesta más contundente se la darán con fotos y videos a los padres cuando el próximo 12 de noviembre viajen a Buenos Aires y el lunes 14 vayan a los clubes -Banfield, Argentina Juniors, Huracán, Los Andes y Defensa y Justicia- a probar a los chicos. Aclaró que a todos juntos y de una vez no los pueden llevar, pero aseguró que de forma progresiva los ya preseleccionados tendrán la chance de probarse. "Vengan acá y no se asusten. Van a ir a todos los clubes con los que se habló", cerró.

Pibes estafados 02

No queda claro realmente cómo hará Cejas para que los clubes accedan a probar a los chicos preseleccionados en la canchita de Valentina Sur, en tanto el hombre señalado no trabaja para ninguno de ellos. "No entiendo por qué tanta difamación y mala onda", reiteró el hijo del cazatalentos.