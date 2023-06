Cecilia Strzyzowski: la mamá encabezó una marcha para despedirla

Luego de casi 20 días de la desaparición de Cecilia Strzyzowski , Gloria Romero, la madre de la joven, convocó a una movilización para despedirse de su hija . “ No hay ninguna esperanza de que la encuentren con vida ”, manifestó y precisó: “Es una ceremonia para recordar a Cecilia, para que la genta la conozca”.

Envuelta en una bandera de color rosa, Romero se presentó con una bolsa repleta de globos del mismo color listos para ser liberados al cielo. Con consignas de pedidos de Justicia, cientos de personas se acercaron a la plaza de la capital chaqueña para conmemorar a la joven desaparecida desde el 1 de junio. “ No quiero venganza ”, aseguró, y explicó: “El ojo por ojo deja ciego al mundo”.

Movilización Cecilia Strzyzowski La movilización se llevó a cabo en la plaza 25 de mayo, en Resistencia.

A través de un micrófono, Romero indicó que “entiende la indignación”. “Sé que hay mucha bronca”, sostuvo, y resaltó: “Pero hagamos la manifestación al estilo japonés, demos el ejemplo. Me gustaría que las marchas de Cecilia sean en un lugar donde no cortemos el tránsito, donde no arruinemos el comercio, la plaza o el centro. Mostremos que somos diferentes”.

Frente a quienes reclamaban una movilización al sitio donde se encuentran detenidos Emerenciano y Javier Sena, la madre de Cecilia opinó: “¿Creen que a un psicópata como ellos les va a producir que vamos a gritar en su nombre? Es más, creo que se van a agrandar, porque les gusta escuchar su nombre. Lo mejor que podemos hacer a una persona que te ataca, es la indiferencia”.

Y continuó: “Así como borraron a mi hija como si fuera un insecto, quiero que borremos el nombre de esta gente de Resistencia. Los muros están sucios con sus nombres, vamos a sacar la mugre de Resistencia”.

La madre, que ha reforzado que no quiere mandar mensajes de connotación político partidaria, señaló: “No quiero que nadie me use para sus campañas ni nada”.

Este lunes por la mañana, a la salida de los tribunales de Resistencia, donde asistió junto a sus abogados a una reunión con los fiscales que llevan adelante la investigación, Romero señaló: “(La convocatoria) es una reunión para que yo pueda despedirme de mi hija, porque ya no hay ninguna esperanza de que la encuentre con vida”.