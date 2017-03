La actriz compartió una foto sin corpiño en Instagram y a las pocas horas se la borraron. Indignada, pidió igualdad de género en otra publicación.

“Si nosotras las mujeres no podemos subir a @instagram fotos de espalda sin bikini... los hombres no deberían atenerse a lo mismo? #bikinis para todos y todas!”, reclamó la ex azafata de Marley.

Las palabras de la blonda generaron un amplio debate en internet, con opiniones a favor y en contra.