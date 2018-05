Tanto la plataforma de streaming como la cadena Telemundo estrenan un nuevo capítulo de la producción todos los domingos. Sin embargo, en el quinto episodio recortaron los primeros minutos, en los que Diego Boneta, el actor que interpreta al Rey Sol, está desnudo hablando por teléfono mientras una azafata le practica sexo oral. Luego de esto, se ven imágenes de sexo explícito entre los personajes.

Según la información publicada por los medios internacionales, Telemundo tomó la decisión de censurar esas escenas dado que la ficción es transmitida en horario de protección al menor.

Muchos de los fanáticos de la serie se mostraron molestos por la directiva y lo dejaron claro en la cuenta de Instagram del protagonista, quien consultó a sus seguidores qué les había parecido el episodio, con una imagen de la polémica escena. “La serie NO ES PARA NIÑOS. Adultos, por favor, cuiden a sus hijos y pónganles caricaturas en base a su edad”, “Cualquier adulto sabe de estas cosas, nadie es la excepción, ni madre, ni abuela, ¡no jodan!” y “La escena me pareció estéticamente bien pero los medios influenciados quieren escandalizar con unos senos al aire y una supuesta felación llamando a eso ‘sexo explícito’, como que no han visto Games of Thrones, Spartacus o la serie de los 90, Oz”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

En total, la producción cuenta con 13 capítulos, por lo que podría ocurrir lo mismo en las siguientes entregas.

13 episodios tiene la serie producida por la plataforma de streaming Netflix.