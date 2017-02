Centenario: 700 chicos no arrancan las clases

Centenario.- Más de 700 chicos no podrán iniciar las clases por una obra demorada en la Escuela Primaria 109 de esta localidad. La construcción arrancó dos meses más tarde y el colegio seguirá lleno de escombros y hierros por lo menos hasta mayo. Para colmo, las aulas en ejecución están mal ubicadas, porque se planificaron para alumnos que viven en el sector de la Tercera Meseta, a 6 kilómetros del establecimiento.

Los directivos del establecimiento anunciaron ayer que el colegio no está en condiciones de iniciar el ciclo lectivo el 6 de marzo, como el resto de las escuelas. La vicedirectora, Sandra Benedetti, explicó que el principal motivo es que las dos aulas que iban a construir para las cuatro secciones de primer grado aún no están listas. “Las empezaron a hacer recién el 16 de enero y están levantadas las paredes nada más; el patio está totalmente lleno de escombros y hierros y ayer vinieron del Consejo de Educación a ver las obras y nos dijeron que las van a terminar recién para mayo”, comentó.

Señaló que, sin esos salones, los cuatro primeros no pueden arrancar las clases porque no hay dónde ubicarlos. Agregó que tampoco pueden habilitar la escuela para el resto de los alumnos porque “es una matrícula de más de 700 chicos y no tendríamos dónde sacarlos en el recreo”.

“Desde el Consejo no nos dan alternativas, dicen de hacer un cerramiento, que tampoco es garantía porque sigue la gente trabajando en el patio”, acotó. Los directivos también cuestionan que las nuevas aulas no tengan baños y que la obra se haya decidido en Buenos Aires.

Benedetti contó que la ampliación del colegio se resolvió en noviembre pasado desde Nación para atender la demanda “de los barrios del Autódromo, en la Tercera Meseta, a 6 o más kilómetros de acá”. “Son aulas que vienen de Nación y, como sacaron una imagen satelital y vieron que la primaria tenía espacio libre, las hicieron acá cuando la demanda no la teníamos nosotros; así que los papás de los chicos de la planicie van a tener que traerlos todos los días”, detalló.

Indicó que la solución sería acelerar la construcción: “Vemos a dos o tres obreros trabajando nada más”.

Padres analizarán la situación

La dirección de la Escuela 109 convocó a los padres de los alumnos a una asamblea informativa para el miércoles 1 de marzo a las 10 para analizar los problemas para el inicio de clases.