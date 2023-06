Centenario: denuncias por el cambio de cerradura de un salón vecinal

En conversación radial, Monzón aseguró: "Nunca lo hemos descuidado, sino no estaría como está hoy, siempre fuimos buscando mejorarlo y hacer las ampliaciones". En tal sentido, detalló que "a la mañana llegamos a las 8 porque el día anterior estuvimos en el taller de danza y folklore y nos encontramos con que nos habían cambiado la cerradura".

"Fuimos a hablar con quien está cargo del club de abuelos a ver si nos facilitaba una llave y dice que no porque lo tendríamos que hablar con Mariano Ledesma. Salieron los abuelos a agredir y me bajé yo y le dije que iba a hacer una denuncia por abuso de poder, porque con esa actitud no es”, agregó el vecino en su relato.

A su vez, precisó: “El salón pertenece al barrio Juan Manuel de Rosas desde el año 94 como consta en la documentación, se iba a realizar ahí un centro comunitario destinado hacia los vecinos, yo entré desde el 96 hasta la fecha y le hemos puesto el hombro a todo lo que se ha hecho".

Y continuó: "En el 2013 llegó este Club de Día, que me lo pidió el Municipio para ver si podían porque era el único salón en condiciones y era un proyecto de Nación para rescatar a los abuelos que estaban muy solitos, no solo del barrio sino de Nueva España, Villa Obrera. Con comida, con psicólogos, personal de salud y de eso venía una colaboración a la comisión vecinal, hasta nos pidieron planos, y una licencia comercial, todos los expedientes que se mandaron fueron certificados en escribanía”.

El vecinalista aseguró que hablará con el intendente Javier Bertoldi al respecto: "Cuando hacemos un reclamo y sabés que no están haciendo las cosas bien, tenés conocimiento del dinero, por eso la vecinal no cae bien, la única que está con las cosas ordenadas es la nuestra", puntualizó.