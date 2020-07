Centenario: con un bocinazo reclamarán por servicios básicos

“Presentamos un proyecto para una obra de gas que beneficiaría a 10 de las 30 manzanas de nuestro barrio. Lo que nos preocupa que no se haya anunciado la obra, porque hace dos meses nos aseguraron que el proyecto estaba aprobado”, dijo la vecina de Bella Vista, Verónica Machado, en declaraciones a LU5.

Según explicó, desde la Municipalidad le habrían informado que ni bien salieran los fondos del programa nacional se utilizarían parte de los fondos para concretar esa obra entre otras.

“La obra no sea inició y no obtuvimos respuesta concreta del municipio”, agregó la vecina.

La mujer dijo que hay familias que viven entre seis y diez años en el barrio y que sienten que “este sector de la ciudad está muy abandonado”, algunas manzanas cuentan con gas y agua, y en otras están colgados a los servicios básicos.

“La semana pasada nos alarmamos, nunca se nos dio el número de expediente, hay diferentes versiones. Este funcionario nos dice a unos que el proyecto está aprobado y a otros que no. Me dijeron que está incluido en el Plan Argentina Hace y a otros vecinos le dan otra versión. Tenemos que saber si está o no aprobado”, agregó.

Machado indicó que los servicios están retaceados en ese sector de la ciudad de Centenario, donde aseguró que no sólo la red de gas está por sectores, sino también el alumbrado público, el agua potable y las cloacas.

“En algunos sectores pagamos alumbrado público, mantenimiento de calles cuando es un lago. Muchos vecinos pagan el servicio del agua cuando no tienen agua, viven enganchados de la red principal que pasa por Moya, desde donde se fueron haciendo conexiones clandestinas”, ejemplificó.

Dijo que el barrio se levantó con esfuerzo propio en tierras municipales que les fueron otorgadas pero que aún están en lucha para que se los adjudiquen oficialmente y así poder abonarlos.