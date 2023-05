Centenario, en varones y Cumbres, en damas, lideran en Bariloche

Hubo encuentros en primera, segunda y Sub 16 damas caballeros y en Sub 18 y Sub 14 y Sub 13 damas.

En la Primera caballeros Asociación Deportiva Centenario tiene 15 puntos, seguido de PZ-Pizzuti y Lider Market ambos de Bariloche con 12. Atlas Vóley de Puelo tiene 10, Amigos Andes de San Martín de los Andes con 9, Ayekan8 tiene 6 unidades, Deportes Patagonia de Bariloche con 3, cierra Minicasas con 2.

En damas, Cumbres de San Martín de los Andes tiene 24 puntos, San Patricio de Bariloche con 13, Bariloche Vóley Club 12, Ayekan8 de Bariloche con 9, Campanario de Bariloche con 4, Estepa de Bariloche con 2 y cierran Huayra y Voley Club La Giralda con 1 punto. En la segunda división caballeros Club Austral de Chile tiene 18 puntos, seguido de Bariloche Vóley Club con 8, Carpinteros de Villa la Angostura con 6, Monteclaro de Bariloche con 4, Alianza de Bariloche con 3 y cierra Gigantes de Dina Huapi sin unidades. En la segunda división Damas PZ-Arzais tiene 19 unidades, Carpinteros de Villa la Angostura 17, Deportes Patagonia 13, Epicas 12, Alianza 11 y Gigantes de Dina Huapi, Bariloche Vóley Club B y C cierran sin unidades

En Sub 18 damas lidera Asociación Deportiva Centenario con 16, en Sub 18 Caballeros Municipalidad de San Martín de los Andes con 12, en Sub 16 Cumbres de San Martín de los Andes tiene 16, en Sub 16 caballeros comparten la punta Bariloche Vóley Club y El Bolsón con 11, en Sub 14 Asociación Deportiva Centenario mira a todos desde lo más alto con 10, en Sub 14 Caballeros el puntero es El Bolsón con 7 y en Damas Sub 13 Gigantes de Dina Huapi con 7.

Resultados

Primera Caballeros

Lider Market 3-0 Deportes Patagonia (25/21, 25/13 y 25/12),

Lider Market 1-3 Ayekan8 Bariloche (24/26, 22/25, 25/18 y 24/26).

Segunda Caballeros

Bariloche Vóley Club 3-1 Monteclaro Bariloche (17/25, 25/19, 25/20, 25/23), Carpinteros de Villa la Angostura 3-1 Monteclaro Bariloche (18/25, 26/24, 25/20 y 25/18), Gigantes de Dina Huapi 0-3 Carpinteros de Villa la Angostura (15/25, 14/25 y 5/25).

Sub 16 Caballeros

Carpinteros de Villa la Angostura 0-2 Bariloche Vóley Club "A" (20/25 y 16/25), Escuela Municipal de Vóley Bariloche "A" 0-2 El Bolsón (14/25 y 28/25),

Bariloche Vóley Club "C" 2-0 El Bolsón (25/20 y 25/22), El Bolsón 0-2 Bariloche Vóley Club "A" (19/25 y 17/25), Escuela Municipal de Vóley Bariloche 2-1 Carpinteros de Villa La Angostura (25/14, 19/25 y 15/13),

Bariloche Vóley Club "C" 2-0 Carpinteros de Villa la Angostura (25/10 y 25/15), El Bolsón 2-1 Escuela Municipal de Vóley "A" (25/4, 14/25 y 15/9).

Primera división damas

Cumbres de San Martín de los Andes 2-3 San Patricio de Bariloche (25/17),25/16, 23/25, 11/25 y 10/15), Ayekan8 de Bariloche 3-1 Cumbres de San Martín de los Andes (27/25, 23/25, 10/25 y 22/25).

Segunda división Damas

PZ-Arzais Bariloche 3-1 Bariloche Vóley Club B (25/16, 17/25 25/21 y 25/17), Gigantes de Dina Huapi 1-3 Carpinteros de Villa La Angostura (15/25, 21/25, 26/24 y 11/25), PZ- Arzais de Bariloche 3-1 Carpinteros de Villa la Angostura (25/14, 25/21, 19/25 y 26/25).

Damas Sub 16

Escuela Municipal de Vóley Bariloche "B" 2-0 Asociación Deportiva Centenario "B" (25/17, 25/13), Asociación Deportiva Centenario "B" 0-2 Escuela Municipal de Vóley "A" (10/25 y 15/25), Gigantes de Dina Huapi "V" 0-2 Asociación Deportiva Centenario "B" (18/25 y 14/25), Escuela Muncicipal de Vóley "B" 1-2 Asociación Deportiva Centenario "A" (20/25, 25/16 y 10/15), Lácar de San Martín de los Andes 1-2 Carpinteros de Villa la Angostura (25/27, 25/22 y 11/15).

Asociación Deportiva Centenario "B" 0-2 Bariloche Vóley Club "R" (3/25 y 8/25),

Asociación Deportiva Centenario "A" 2-0 Escuela Municipal de Vóley "A" (25/21 y 25/16),

Carpinteros de Villa la Angostura 0-2 Cumbres de San Martín de los Andes (17/25 y 24/26),

CEF 7 de Villa la Angostura 1-2 Lácar de San Martín de los Andes (20/25, 25/16 y 6/15), Asociación Deportiva Centenario "A" 2-0 Asociación Deportiva Centenario "B" (25/23 y 25/20), Cumbres de San Martín de los Andes 1-2 CEF 7 de Villa la Angostura (25/12, 22/25 y 13/15), Gigantes de Dina Huapi "B" 2-0 Gigantes de Dina Huapi "V" (25/10 y 25/16), Cumbres de San Martín de los Andes 2-0 Lácar de San Martín de los Andes (25/20 y 25/7), Carpinteros de Villa la Angostura 2-0 CEF 7 de Villa la Angostura (25/21 y 25/20), Bariloche Vóley Club "R" 2-0 Lácar de San Martín de los Andes (25/11 y 25/11), CEF 7 de Villa la Angostura 2-1 Asociación Deportiva Centenario (23/25, 25/11 y 15/8), Asociación Deportiva Centenario "B" 0-2 Cumbres de San Martín de los Andes (6/25 y 21/25), Bariloche Vóley Club "C" 2-0 Lácar de San Martín de los Andes (25/5 y 25/20), CEF 7 de Villa la Angostura 0-2 Asociación Deportiva Centenario "A" (23/25 y 23/25), CEF 7 de Villa la Angostura 2-0 Gigantes de Dina Huapi "V" 25/6 y 25/17).

Damas Sub 18

CEF 7 de Villa la Angostura 0-2 Carpinteros de Villa la Angostura (18/25 y 15/25), Lácar de San Martín de los Andes 2-0 CEF 7 de Villa la Angostura (25/11 y 25/12), Asociación Deportiva Centenario 0-2 Bariloche Vólel Club "B" (14/25 y 16/25), Bariloche Vóley Club "V" 1-2 Asociación Deportiva Centenario (25/19, 21/25 y 13/15), CEF 8 Bariloche 2-0 Bariloche Vóley Club "A" (25/13 y 25/11), Escuela Municipal de Vóley Bariloche "B" 1-2 Carpinteros de Villa la Angostura (11/25, 25/21 y 3/15), CEF 8 Bariloche 2-0 Asociación Deportiva Centenario (25/17 y 25/10), Lácar de San Martín de los Andes 0-2 Bariloche Vóley Club "B" (4/25 y 10/25), Lacar de San Martín de los Andes 1-2 CEF 8 Bariloche (15/25, 25/10 y 3/15), Asociación Deportiva Centenario 2-1 CEF 7 de Villa la Angostura (25/6, 22/25 y 15/6),

Bariloche Vóley Club "B" 2-0 CEF 7 de Villa la Angostura (25/10 y 25/8), Carpinteros de Villa la Angostura 0-2 Escuela Municipal de Vóley Bariloche "A" (23/25 y 22/25), CEF 7 de Villa la Angostura 0-2 CEF 8 de Bariloche (20/25 y 17/25).

Damas Sub 13

Asociación Deportiva Centenario 2-1 Bariloche Vóley Club A (25/19, 7/16, 18/16),

Asociación Deportiva Centenario 0-2 Bariloche Vólel Club A (22/25 y 22/25).

Damas Sub 14

Asociación Deportiva Centenario A 1-2 Gigantes de Dina Huapi (25/17, 19/25 y 13/15), Bariloche Vóley Club "A" 0-2 Asociación Deportiva Centenario "A" (10/25, 13/25), Bariloche Vóley Club "R" 2-0 Asociación Deportiva Centenario "A" (15/19 y 25/11), Asociación Deportiva Centenario "A" 0-2 Bariloche Vóley Club "B" (16/25 y 9/25), Bariloche Vóley Club "R" 2-0 Bariloche Vóley Club "A" (25/17 y 25/8)