Centurión: "Gallardo me dio el OK"

Además, habló sobre la charla que mantuvo que Marcelo Gallardo, antes de dejar el Millo: "Me dijo que era una buena oportunidad para mí, para poder tener competencia, para crecer. Me dio el OK y me dijo que le dé para adelante".

"Gallardo es como el papá de todos. Cada tanto se da alguna charla con él y trata de ser lo más sincero y productivo con nosotros. Tuve algunas charlas y coincidimos que lo mejor para mí era buscar una salida y encontrar un lugar para poder mostrarme", dijo el arquero de 23 años, quien contó que Franco Armani, lo ayudó a crecer: "Él siempre me trató de corregir los errores, me ayudó a crecer y le estoy muy agradecido".

"A mí me encantaría el día de mañana tener una oportunidad en River, es algo que de chiquito siempre busqué. Ahora tengo mi cabeza en Estudiantes y en este año, el día de mañana si se presenta la oportunidad obviamente voy a estar feliz", cerró.