Cerámica Neuquén fue a la Legislatura para pedir la reconexión de luz

Retamales hizo hincapié en que, si la fábrica no produce, no pueden vender y esto provoca que no tengan ingresos, por lo que los puestos laborales se encuentran en peligro, lo que ocasiona que tampoco pueden enfrentar la deuda de energía eléctrica que tienen en la actualidad. “Las facturas vienen tan altas por los tarifazos que largó el Gobierno Nacional, por eso se generó la deuda. Cuando nos hicimos cargo de la fábrica, Cerámica Neuquén tenía un subsidio del 70% de la luz que si nosotros lo tuviéramos ahora lo podríamos pagar y no habríamos llegado a esta situación”, aseveró.

Ceramica Neuquén Legislatura.jpg El reclamo de Cerámica Neuquén.

“Mañana (miércoles) vamos a ir a la Casa de Gobierno a solicitar una reunión al gobernador (Omar) Gutiérrez para que discutamos de fondo lo de la luz, principalmente con Cerámica Neuquén y después los otros puntos que también hemos tratado de avanzar tanto a nivel provincial como nacional, pero nunca se ha podido resolver”, anunció.

Apoyo de la banca ceramista

Por su parte, el diputado Andrés Blanco explicó que el proyecto es un pronunciamiento de acompañamiento al reclamo de las familias ceramistas ante el corte de luz. “Hoy vamos a tener una sesión a las 20 horas en donde se va a discutir el endeudamiento de 100 millones de dólares que es para pagar deuda, ni siquiera es para invertir en plan de obras públicas, en donde las gestiones obreras pueden aportar muchísimo”, indicó el diputado.