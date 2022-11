Cerraron otros cinco penales y el sistema carcelario está colapsado

El motivo del cierre de todas las unidades de detención neuquinas es siempre el mismo: la sobrepoblación carcelaria. Es que, las unidades tienen más internos de los permitidos por su capacidad y a raíz de ello, nace la necesidad de solicitar que cese el ingreso de nuevos internos hasta tanto no estén dadas las condiciones.

En esta oportunidad, tal como pudo conocer LMNeuquén, el jueves 24 de noviembre se llevó adelante una audiencia de habeas corpus solicitada por una defensora particular que expuso las problemáticas en los penales de Zapala, estas son la U31 y la U32.

La defensora particular Angélica Muñoz sostuvo que "están agravadas las condiciones de detención" de su defendido y que es el segundo habeas corpus presentado por distintas gestiones y proyectos para generar espacios. En este sentido, indicó que respecto a las mejoras "hay un plazo incierto" y que esas condiciones "no ayudan a la resocialización del interno".

U22 Cutral Co Gentileza

De la audiencia participó el comisario Ceferino Pizarro, el jefe de las Unidades de Detención de la provincia, dio cuenta de la cantidad de internos en cada penal, tanto en las dos cárceles de Zapala como en las de Cutral Co.

Luego, la defensora detalló que es necesario un relevamiento en cuanto a temas de seguridad de incendio y electricidad, aguas servidas en la U32 y solicitó a las autoridades "un plan de acción urgente para solucionar lo inmediato y poder dar respuesta a los internos en relación con las condiciones indignas". Por todo ello, pidió que "no se siga ingresando personas a cumplir condenas, hasta tanto no se puedan dar respuestas".

Por su parte, la fiscal Sandra González Taboada y la asistente letrada Lorena Juárez compartieron la propuesta de la defensora y solicitaron "el cese del ingreso por el plazo de cinco meses con control mensual del avance de las obras solicitadas". Al respecto, Juárez indicó que realizó una inspección en ambas unidades de Zapala, de la cual surge claramente que hay superpoblación.

Por último, la fiscalía también pidió que "se imponga al ejecutivo provincial en la persona de la Secretaría de Seguridad las obras mínimas indispensables para la convivencia dentro de una unidad de detención".

Tras escuchar a las partes y ante la no oposición de la fiscalía al habeas corpus presentado, la magistrada Rodríguez resolvió "prohibir el ingreso de nuevos internos a Unidades de Detención Nº 31 y 32 de la ciudad de Zapala, hasta tanto no disminuya la población, por el plazo de 5 meses prorrogables". También se incluyeron la U21 y la U22 de Cutral Co.

Asimismo, dispuso que se haga saber al Tribunal Superior de Justicia de lo resuelto respecto a los cuatro penales y ordenó a la Secretaría de Seguridad de la Provincia que realice un relevamiento de todos los servicios (gas, luz agua, etc) en todas las unidades del interior y arbitre los medios para presentar un plan de reparación y mantenimiento urgente de las falencias que se advierten, a fin de poner en condiciones los servicios que impidan futuros accidentes".

Este lunes, se realizó otra audiencia de habeas corpus a pedido de la misma abogada particular en la que solicitó que se aplique la misma resolución respecto a la Unidad de Detención Nº 41 de Junín de los Andes y al anexo de San Martín de los Andes. La fiscalía acordó con la petición y la jueza de Ejecución Rodríguez dispuso el cese al ingreso de nuevos detenidos a dichos penales por igual plazo que los anteriores.

Desde la Defensa Pública se confirmó a LMNeuquén que ya fue solicitada una audiencia de habeas corpus para pedir lo mismo respecto a la U51 de la localidad de Chos Malal. Se prevé que la misma se realice la semana próxima y es de esperar que se adopte la misma resolución respecto a dicho penal, teniendo en cuenta que ya hay conversaciones que concuerdan entre la defensa y la fiscalía.

De ser así, solo quedarán "abiertas" la U12 y la U16, ambas en Neuquén capital, aunque solo la primera es para hombres y la segunda es la única cárcel de mujeres de la provincia. Sin embargo, cabe indicar que ya en la audiencia de la U11 se indicó que el otro penal de la capital provincial "está al límite", por lo que de haber nuevos condenados en cualquier punto de Neuquén, es difícil saber que alternativa habrá.