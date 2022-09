Según detalló el gerente del Cerro, Pablo Torres García, "ocurrió durante las tareas de mantenimiento de medios que hacemos todos los días. Se estaba chequeando y se disparó la cabina y no se llegó a agarrar en el momento. Simplemente eso. No estaba abierta ni la pista, ni el medio. Lamentablemente se cayó pero cuando ocurrió, no había esquiadores en la montaña".