Cerruti: "La verdadera casa de Gran Hermano fue este país en el macrismo"

"Yo tuitee lo que tenía que tuitear anoche, contesté lo que tenía que contestar esta mañana. Para nosotros, el tema está terminado. Eso es lo que había que hacer, es lo que decidimos con el Presidente. Con el equipo de comunicación consideramos que era lo que había que hacer", aseguró la portavoz de la Presidencia.

No obstante, Cerruti continuó: "La verdadera construcción de sentido, que ha hecho que en los últimos años haya una mirada contra la política, que haya una mirada con que hay una corrupción generalizada, una mirada de que todo está mal...Ese sentido se construye en otro tipo de programas: en programas deportivos, de interés general y como en este caso que no son de ficción".

Además, la funcionaria respondió de manera contundente a las críticas recibidas por responder un programa de entretenimiento y enojarse por las opiniones emitidas en él: "Soy vocera presidencial y dirigente política. Y como dirigente política hay cosas que no las puedo pasar. Doy las batallas en los medios que me tengo que mover y las redes sociales son parte de eso". A esto agregó: "Hay una idea medio absurda de pensar que si uno se ocupa de un tema no se ocupa de otra cosa, como si fuera mononeuronal. Yo me ocupo de los temas de comunicación del gobierno".

Por último, la funcionaria nacional afirmó que "se llaman reality show porque lo que le quieren hacer creer a la gente es que esa es la realidad".