Cervi dice que soportó "fuertes presiones" y pide usar el sello Juntos por el Cambio

El dirigente radical acaba de presentar como compañero de fórmula a Jorge Taylor, quien se había lanzado como pre candidato a la gobernación por el Pro sin apoyo de la cúpula provincial del macrismo. Aseguró que su espacio contiene a las fuerzas constitutivas de Juntos por el Cambio y que los presidentes de estas a nivel nacional "dejaron en claro (en un comunicado fechado el 25 de enero) que 'los dirigentes que no cumplieren con la estrategia serán sancionados y no podrán utilizar las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas'”.

El documento en cuestión fue firmado por los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal). Fue emitido en medio de múltiples problemas para sostener la alianza electoral en algunas provincias, entre las que están Neuquén, Chubut y Río Negro, además de Mendoza, que fue la piedra del escándalo que terminó por definir la reunión de la mesa nacional. Cervi entendió que la decisión de los presidentes de los partidos implica que él podrá ir con el sello de Juntos por el Cambio a las elecciones.

No creen lo mismo los dirigentes provinciales del Pro. "No entendemos cómo sería la aplicación en Neuquén", dijo la diputada Leticia Esteves, una de las referentes del grupo dirigencial que se alineó con la candidatura de Figueroa, después de conocer la decisión de la mesa nacional. Agregó que "no ha llegado una bajada de línea específica" sobre cómo actuar. Además, preguntó: "¿Quién decide quién se fue de Juntos por el Cambio en Neuquén?" De todos modos, Esteves dijo que no está preocupada por el sello porque no es lo que ocupa la agenda de la gente.

En cambio, Cervi está decidido a dar pelea hasta el final para poder usar el sello en su boleta.

"Todos los que queremos fortalecer una verdadera opción de cambio, también en las provincias, aceptamos y nos comprometimos a que “en caso de que algún partido de orden provincial no respete lo definido en esta resolución no podrá hacer uso del nombre Juntos por el Cambio, (u otras denominaciones equivalentes) en la inscripción de la alianza electoral provincial”, proclamó tras conocerse el comunicado de los presidentes de las fuerzas nacionales integrantes de la coalición.

"Nosotros (la UCR, el ARI y los simpatizantes del PRO) nunca nos fuimos y hemos sostenido una coherencia política, atada a un principio de lealtad con todos los que quieren cambiar las distintas variables del populismo que nos arrastraron a este momento del país tan angustiante, incluso las variantes provinciales", enfatizó el radical.

"Nos ofrecemos como opción a las propuestas que le dan la espalda al crecimiento económico, único camino para que todos tengamos la oportunidad de salir de esta situación de crisis permanente. Por eso, hacemos un nuevo llamado a trabajar unidos, también en Neuquén, detrás de los principios de Juntos por el Cambio", remató Cervi.

Otras rupturas

En Neuquén, Juntos por el Cambio está integrado por la UCR, el Pro, CC-ARI y NCN. Tanto en el ARI como en NCN hubo portazos de dirigentes mientras las conducciones de esas fuerzas en la provincia se alineaban de cara a los comicios provinciales.

Carlos Eguía salió del ARI para encabezar la fórmula por la Gobernación de La Libertad Avanza, de Javier Milei. Y se llevó con él a José Luis Artaza, de NCN, para encabezar la lista municipal en la capital como candidato a intendente.

NCN es el partido que fundó Horacio Pechi Quiroga cuando la UCR nacional lo desafilió por alinearse con Julio Cobos en el kirchnerismo. Ayelén Quiroga, hija de Pechi, preside NCN. Decidió aliarse con el Pro en la colectora de Figueroa.