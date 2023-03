Cervi: "El MPN tiene los días contados"

"El MPN tiene los días contados, no lo digo solamente yo, nos lo dicen los neuquinos. Se agotó el modelo populista que instaló el MPN”, dijo el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio Neuquén, Pablo Cervi.

Tras recorrer varias localidades del norte neuquino, Cervi aseguró que “se agotó hablar del pueblo y que después tengamos trabajadores de la salud, médicos, funcionarios judiciales, policiales que no tienen casa”.

“El MPN quedó prisionero de la maquinaria infernal que construyó en más de 60 años. Por eso no hay plata que alcance. Por eso hay por un lado, ñoquis cobrando desde su casa y por otro, trabajadores estatales que no pueden cumplir su función como deberían porque no cuentan con las condiciones adecuadas para brindar un mejor servicio a los ciudadanos”, sostuvo el candidato de JxC que es acompañado por Jorge Taylor en la fórmula para el 16 de abril.