Champions League: Julián y Lautaro van por el pase a semis

Por lo demostrado la semana pasada en Inglaterra, los Citizens parecen tener un pie y medio dentro de los cuatro mejores de Europa . Los dirigidos por Pep Guardiola, que tendrán a Julián Álvarez en el banco de los suplentes , fueron muy superiores a los teutones en el primer partido y prácticamente los borraron del campo de juego. El pasado fin de semana derrotaron 3-1 a Leicester City por la Fecha 31 de la Premier League para no perderle pisada al único líder que tiene el campeonato, Arsenal (están a cuatro puntos con un partido menos).

En la otra vereda, con una realidad completamente distinta, se encuentra el Bayern Múnich. El conjunto germano no solo se llevó tres goles en contra en su visita a Manchester, sino que también fue noticia por un tremendo conflicto que se desató tras la derrota ante los Ciudadanos. Sadio Mané, una de las principales figuras del equipo, golpeó a su compañero Leroy Sané en los vestuarios luego de una acalorada discusión que tuvieron por una situación del juego. Según confirmó el entrenador Thomas Tuchel, el senegalés, quien no seguiría en el club la próxima temporada debido a su actitud, estará presente en el choque de esta tarde tras la sanción que recibió el pasado fin de semana (no jugó ante Hoffenheim).