Uno de los responsables del complejo, Alberto Berardo, comento en diálogo con LMCipolletti que esta situación no es nueva y lo vienen sufriendo desde hace muchísimos años, sólo que ahora son animales que quedaron a la deriva tras el procedimiento que se realizó en una chacra cercana, donde las autoridades descubrieron que se realizaban faenas clandestinas.

"Son chanchas a las cuales aparentemente no se las pudieron llevar. Nadie las estaba cuidando ni les habían dejado alimento, por lo que se pasaron para este lado. Rompieron el alambrado y el estado de dos de las tres canchas que tenemos es terrible. Ahora hay que ponerse la mano en el bolsillo y volver a arreglar todo. Está por arrancar el torneo comercial y tengo que reponer todo, lo tenemos que solventar nosotros", expresó.

Chanchos Duronia Chanchos "olvidados" tras el allanamiento provocaron destrozos en un predio

Los responsables del complejo incluso tuvieron que montar guardias para evitar que tanto las chanchas como sus crías ingresaran y continuarán provocando más pérdidas para ellos. En esta situación también tomó intervención personal de la Comisaría 32° y el Ministerio Público Fiscal.

Luego de varias quejas, finalmente lograron que este lunes al mediodía los animales fueran resguardados, aunque existe la posibilidad de que regresen.

Una situación de años

Berardo contó que el Complejo Duronia tiene 33 años y que este tipo de situaciones las vienen sobrellevando desde hace mucho tiempo. "Siempre entraron caballos, vacas, terneros, chivos y porcinos de esta chacra en la que se realizó el allanamiento, deteriorando el estado de las canchas", indicó.

Y agregó: "Lo que pasó ahora es que las chanchas habían quedado sin ningún tipo de cuidado porque no estaban en el expediente y no se las llevaron. Llamé a Servicios Públicos, a la Policía de Río Negro, a la Brigada Rural. Ya hay denuncias realizadas en todos lados. Este lunes al mediodía ya no estaban, pero ahora tenemos que solventar todos los gastos de los arreglos".