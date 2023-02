Chano fue internado de urgencia y su estado es reservado

El ex líder de Tan Biónica había sido internado en el mismo sanatorio porteño en mayo de 2022 y luego fue trasladado a la Clínica Avril para continuar con su tratamiento, lo que le permitió recuperarse e incluso retomar su carrera artística.

"Amigos: voy a dejar tocar por un poco más de año para trabajar en mi estudio", posteó Chano el pasado 29 de diciembre en su cuenta de Twitter, posteo en el que aclaró que sus dos últimas presentaciones serían en el festival de Lollapalooza y en el Estadio Atenas de La Plata.

Además, durante los primeros días de enero se lo pudo ver en las playas de Punta del Este, en Uruguay, junto a una joven llamada Malena Rivarola, a quien señalaron como su nueva novia.

Sin embargo, la historia no quedó ahí, ya que la influencer y el músico tuvieron intercambios de corazones en los comentarios de sus posteos de la red social Instagram, oportunidad en la que oficializaron el romance.

Chano volvió a la industria musical luego de sufrir un brote psicótico en julio de 2021, cuando durante un episodio policial que recibió un impacto de bala en su casa de Exaltación de la Cruz tras intentar agredir con un cuchillo a un policía.

El disparo recibido le causó graves heridas internas por las que el artista debió ser ingresado de urgencia en el Sanatorio Otamendi, donde fue intervenido quirúrgicamente y estuvo internado en terapia intensiva.

Chano preocuapdo portada.jpg

El pasado 20 de noviembre, el cantante había utilizado su cuenta de Twitter para informar que estaba "transitando el final de un ciclo artístico" y despertó la preocupación de sus seguidores.

"Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más. Pero durante está breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía", había publicado al inicio del posteo.

Y continuó: "Pero hace 9 días una persona q colabora conmigo me dijo: 'Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura '....Nunca viví algo así..Tal vez no sea nada pero se los cuento por si me pasa algo".

"Lo que esta persona dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada. Espero que no sea nada", agregó el cantante.