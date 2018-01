Chano, muy complicado

El domingo por la tarde el ex líder de Tan biónica se descompuso en su casa y fue internado de urgencia en el Hospital Austral de Pilar. El cuadro por el que ingresó no fue reportado por las fuentes hospitalarias, quienes dijeron que “no se dará ningún parte médico hasta no ser consensuado entre la familia y los médicos”.

Ante lo sucedido, su hermano Gonzalo -ex integrante también de la banda y ahora cantante solista- anunció a través de su cuenta de Twitter que debió suspender una transmisión que tenía programada por problemas familiares.

Circulan fuertes rumores de que, más allá del cuadro de hipertensión arterial, la descompensación que sufrió el cantante se relaciona con un cuadro psicótico vinculado con las drogas. Chano volvió a contar recientemente cómo fue su experiencia con las adicciones, con la que ha luchado a lo largo de varios años. “Quiero estar limpio y por momentos no. Por eso la ciencia no lo entiende. Tengo un psiquiatra… a quien a veces le hago caso y a veces no”, se sinceró. Y sobre su tratamiento, volvió a elogiar el trabajo de los médicos que lo cuidan permanentemente. “Encontré a una persona que me ayuda a parar de consumir. Por momentos paro”, expresó.

Después de ser internado, se viralizaron fotos de Charpentier la noche anterior a la internación en una fiesta. Las imágenes tomadas en un boliche lo muestran con un aspecto desmejorado, muy delgado y tomando alcohol.

El artista se despedía de un buen año en lo profesional, tras anunciar su debut como solista con un show programado para el 3 de mayo en el Luna Park.

Seguirá internado durante varios días. Su hermano fue quien anunció la situación.

Viejos momentos

En los últimos tiempos el cantante se vio involucrado en varios accidentes y episodios fuera de lo común que saltaron a los medios.

En el 2015 perdió el control de su coche y chocó a ocho vehículos estacionados, en un episodio que llevó a realizar hasta un videojuego burlándose de su accionar. En agosto fue absuelto de este accidente.

En marzo pasado, el cantante volvió a chocar, esta vez contra dos autos estacionados mientras tenía su licencia de conducir vencida.

Tampoco es la primera vez que pasa el año nuevo hospitalizado.

El 30 de diciembre del 2016 estuvo el Fin de Año en terapia intensiva debido a un cuadro de cefalea y deshidratación. Una vez más, Chano arranca un año con una recaida.