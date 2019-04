Charlotte trató de vieja a Luli

“Exacto. Si es que todavía estoy acá. No lloré en la fiesta. Me encerré en el baño porque me fui a maquillar antes de la foto para estar bien, porque como llegué primera que todos ya se me había ido el maquillaje. Con el vestido no me pasaba nada, pero estaba un poco incómoda. Me veía rara porque no me pongo ese tipo de ropa”, cerró Charlotte.

Letal: “Salazar no tiene ningún talento y está ahí. tendría que ser más vieja y me van a poner adelante”.

angel de brito

Se hizo la viva y De Brito la terminó echando del piso

Si bien Charlotte tuvo aire durante varios minutos, la entrevista no terminó del todo bien. En el momento en que De Brito comenzó a indagarla sobre su nuevo novio, Caniggia no dio detalles sobre la relación y ardió troya.

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó si estaba de novia. La respuesta de la mediática fue un rotundo y corto “no”. Insistiendo en el tema, el jurado del “Bailando” puso en pantalla una imagen de Caniggia junto a un musculoso joven. Pero Charlotte continuó negando la relación. “Es mi amigo. ¿No puedo tener amigos?”, dijo la rubia. Y agregó: “No voy hablar de mi vida privada. Ay, chicos, ¿para qué me invitan? A mí me gusta dormir”.

Embed

Al conductor no le cayeron bien sus dichos y la terminó echando del piso. “Te gusta dormir, y bueno, andá a dormir. Gracias Charlotte por venir. Me voy con el móvil con Leticia Brédice”, cerró De Brito, aunque en el final del programa se saludaron y el conductor blanqueó una discusión fuera del aire.

LEÉ MÁS

Charlotte ya no necesita Photoshop y se muestra como es