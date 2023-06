¡Chau River! Revelan cuál sería el destino de Nico Otamendi

Sin lugar a dudas River no atraviesa su mejor momento, a pesar de estar puntero del campeonato argentino, los últimos partidos del equipo de Martín Demichelis dejaron preocupado a los hinchas Millonarios, que además sufrieron este fin de semana el fallecimiento de Pablo Marcelo Serrano, el hincha de 53 años que cayó desde la tribuna Sívori. Ahora, una nueva mala noticia parece llegar relacionada con Nico Otamendi .

Es que desde la llegada de Martín Demichelis, todo el mundo River esperaba que con él viniera Nico Otamendi . El ex defensor de Vélez es hincha admitido del Millonario, y su relación con el director técnico actual del club (jugaron juntos en la Selección), parecía ser lo que permitiría su llegada al club de Núñez.

Por lo que cuando el 30 de junio, el contrato de Nicolas Otamendi con el Benfica terminara, todos esperaban que el campeón del mundo se pusiera al fin la banda roja. Sin embargo, esto al parecer, por el momento, no será así.

Es que el Inter de Milán, actual finalista de la Champions League, se habría comunicado con el defensor argentino para contar con sus servicios el próximo campeonato. Según aseguran los medios europeos, el gigante italiano ya habría hablado con el entorno del jugador y lo habría tentado con ser parte importante del equipo que tendrá varias bajas a final de temporada.

Todo parece indicar que River y Martín Demichelis deberán buscar otras opciones para reforzar la defensa, uno de los puntos más flojos del equipo en la actualidad. Una de las opciones es Sebastián Boselli. Boselli es un futbolista uruguayo que actualmente está compitiendo en el Mundial Sub 20 y está llamado a ser uno de los próximos referentes de la Celeste. También se ha hablado sobre la posibilidad de que Ramiro Funes Mori regrese al club. El ex defensor de River se marchará del Cruz Azul en los próximos días y podría llegar a River sin coste alguno, aunque no hay muchas novedades al respecto en este momento.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Martín Demichelis se está preparando para un partido crucial en la Copa Libertadores. El miércoles, River recibirá a Fluminense y solo podrá avanzar a los octavos de final del torneo si logra sumar los tres puntos.