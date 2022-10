Checo Pérez estiró la definición de la F1: ¿Qué necesita Verstappen para ser campeón?

image.png

Verstappen, que partió desde el octavo cajón, tuvo un inicio enredado, cayó a la duodécima posición y remontó hasta el séptimo puesto, que no le alcanzó para asegurar su bicampeonato en Singapur.

El neerlandés, con 341 puntos en la temporada y una diferencia de 104 respecto de su escolta Leclerc, tendrá una nueva posibilidad de consagrarse el próximo fin de semana en el Gran Premio de Japón.

"No es para lo que estoy aquí, no con un auto como este y no con lo que mostramos en la práctica”, expresó el campeón, muy frustrado.

Una buena jornada completó el equipo McLaren, que ubicó sus autos del británico Lando Norris y el australiano Daniel Ricciardo en el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

El canadiense Lance Stroll (Aston Martin) finalizó en el sexto lugar, por delante de Verstappen, quien estuvo precedido por el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) en la zona puntuable.

Alonso, de 41 años, vivió una noche especial por la disputa de su carrera número 351 que lo transformó en el piloto con más Grandes Premios en la historia de la Fórmula 1.

El doble campeón del mundo (2005 y 2006) superó el anterior récord que tenía el finlandés Kimi Raikkonen. Le sigue, a mucha distancia, el brasileño Rubens Barrichello (323) y el alemán Michael Schumacher (307).