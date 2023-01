Espectáculos La Mañana chino leunis Chino Leunis se calentó con un seguidor que le pidió "dignidad"

El conductor de El hotel de los famosos se mostró molesto por un comentario sobre el fracaso del programa que conduce junto a Pampita.







El Hotel de los famosos (El Trece) debutó en un nuevo horario para estar bien lejos de Gran Hermano, su gran competidor. El reality debutó en la señal del sol el pasado lunes 9 a las 22.30 enfrentando así al programa que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe. Los números no fueron los mejores y apenas llegó a los 4 puntos promedio de rating.

Durante la primera semana al aire la audiencia no aumentó y las autoridades del canal decidieron hacer una jugada "maestra" para no perder el rating de forma aplastante. Por ello, a partir del lunes 16 el programa salió a las 18.30 compitiendo con la novela "Nuestro amor eterno" que transmite el canal de las pelotas en el mismo horario. Sin embargo, la aguja del rating no cambió demasiado y terminó, al menos, la primera jornada con números similares a los que obtuvo en la noche.

La única diferencia y a esto apunta el canal que comanda Adrián Suar es que el programa de Pampita y Leunis no pierda por tantos puntos y si ese es el objetivo lo han logrado. Según publicó el usuario de Twitter Plus Rating el reality de los famosos mantuvo sus 4.2 y 4.3 puntos aunque tuvo momentos con picos de 3.6 contra 7.2 que obtuvo la novela de Telefe. Claro que para el objetivo de El Trece la derrota no es amplia teniendo en cuenta que la semana pasada la diferencia estaba por encima de los 20 puntos.