Chiva Rojas: "Estaba para seguir, el árbitro se apresuró"

El cubano, radicado en los Emiratos Árabes, estiró su récord a 9-0-0, con 8 definiciones por la vía rápida, mientras que el neuquino quedó con un registro de 16-3-1, con 11 nocauts.

Camino de regreso contó sus sensaciones de la pelea: “Tengo un gusto amargo porque no era el resultado que yo quería. Así que en ese sentido quedé disconforme con el árbitro porque creo que paró muy pronto la pelea”, se quejó.

“Si bien sentí una mano –confesó- traté de buscarle la vuelta para poder recuperarme. La idea era, después de sentir el golpe volver. En un momento busco apoyar la rodilla par que el árbitro intervenga y me cuente y así ganar tiempo para poder recuperarme, pero lejos de eso me agarró y paró la pelea directamente. Pero bueno, ya está”, se lamentó.

En cuanto a las conclusiones de esta derrota señaló: “la tomamos como experiencia. Es la primera vez que salimos al exterior. Sabemos que allá se manejan de otra manera. Me hubiera gustado haber brindado un poco más de espectáculo porque no me sentía tan mal como para no seguir. Pero se juntó todo: el momento, el idioma para tratar de explicarle al médico y al árbitro que estaba para continuar, que estaba bien. Pero bueno, ya me habían dado por perdida la pelea. Ojalá se me pueda dar otra oportunidad”, se ilusionó.