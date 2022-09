Chocaron camino a Cipolletti y un auto impactó contra un poste

Este lunes una maniobra de un conductor causó un choque entre su auto y otro vehículo por alcance en la Avenida Mosconi (ex Ruta 22) camino a Cipolletti. Pese a la fuerza del impacto, ninguna persona resultó herida y sí se registraron importantes daños materiales. La circulación vehicular ya está normalizada.

Según informó a LM Neuquén el jefe de la División Tránsito de Neuquén, comisario Marcelo Campos Quezada, el siniestro ocurrió esta tarde, alrededor de las 15:30, cuando el conductor de un Ford Maverick tomó la rotonda frente a la estación de servicio Puma , a metros del puente carretero, para tomar rumbo a Cipolletti. En ese momento aceleró, pero no tuvo en cuenta la velocidad a la que circulaba un Ford Focus que iba delante y lo chocó desde atrás.

Choque puente Nqn - Cipo

El hombre descendió de su automóvil a comprobar cómo se encontraba la otra conductora. “Ella se acercó al destacamento del puente carretero caminando a informar que había ocurrido y fue éste personal el que intervino directamente”, explicó.

Dadas las circunstancias, los uniformados interrumpieron la circulación en una de las manos para evitar riesgos. Asimismo, tampoco hizo falta la intervención de personal médico, dado que ninguno había resultado herido. Sin embargo, ambos vehículos resultaron con daños materiales y el Focus debió ser retirado por una grúa, mientras que el otro pudo continuar circulando.

No obstante, no se pudo realizar el test de alcoholemia a ninguna de las personas involucradas, debido a que en el destacamento no tenían los alcoholímetros, ya que se encontraban en otro operativo. Además, el comisario Campos Quezada especificó que para las 17 el tránsito en ambas manos rumbo a Cipolletti ya había sido normalizado.