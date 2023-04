Choque contra adolescentes en una garita: "Mi hija tiene miedo de salir"

Auto adentro de la garita.jpg

Transeúntes y otros automovilistas vieron el momento del choque, lo que permitió que pudieran brindar datos certeros a la Policía. Además, el vehículo perdió la patente en el lugar, situación que ayudó a localizarlo a los pocos minutos.

"El Clio le pegó con el paragolpe en las piernas porque mi hija alcanzó a ponerse de pie al ver que se le venía encima, mientras que el otro auto se fue, no paró a ver si había pasado algo ni nada, se dio a la fuga. La chica del Clio se bajó del auto y se quedó con ella en todo momento", aseguró la mujer en declaraciones a Canal 7 Noticias.

Sin embargo, recalcó que el otro conductor -además de no detener su marcha luego de ser alcanzado por la Policía- tampoco fue al lugar a comprobar los resultados del accidente. "La conductora está en permanente comunicación, hasta la ha llevado a hacer las curaciones, pero el otro no se dio por enterado de que habían chocado a una persona por su culpa. Tampoco se puso en contacto después", reiteró.

accidente barrio confluencia Gentileza @MovilRigo

En este sentido, manifestó su indignación porque solo le secuestraron el auto y consideró que las penas deberían ser mucho más severas, debido a que no tenía ningún tipo de documentación en regla. "Ni siquiera tenía la licencia de conducir. No pueden hacerle solo una multa, ese hombre no puede volver a conducir porque no tiene ningún sentido de responsabilidad", señaló indignada la mujer.

La salud de la adolescente

Beatriz explicó que, gracias a un acto reflejo rápido de la chica, solo sufrió golpes en las piernas y no en el pecho o en la cabeza, como podría haber ocurrido si permanecía sentada. "Le tuvieron que hacer puntos en una pierna y las tiene todas moradas, pero agradecemos que no haya pasado a mayores. Por ahora se mueve con muletas", aseguró.

Adolescente atropellada.jpg

Por último, contó que la adolescente está asustada y le da temor salir a la calle, ya que se siente intranquila con los autos. "Es muy angustiante verla a ella así. No queremos que alguien así vuelva a manejar. No pueden solo hacerle una multa", concluyó.