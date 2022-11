Chos Malal: chocó contra una panadería y generó una explosión seguida de incendio

El momento quedó registrado por los vecinos con videos desde sus celulares. En los mismos se puede ver las potentes llamas que envolviendo un artefacto al lado de un ventanal mientras se escucha la intensidad de la perdida de gas. A unos metros, el vehículo en cuestión con las balizas encendidas. Alrededor un grupo de transeúntes y vecinos miraban azorados mientras aguardaban el arribo de los bomberos.

La vecina destacó el accionar de los bomberos que llegaron de inmediato. "Evacuaron la cuadra por un casi 40 minutos porque no lograban cortar la pérdida de gas. El fuego sí pudieron controlarlo rápidamente, pero no la pérdida de gas. Igualmente en un momento parecía que iba a explotar todo", remarcó y añadió que el sector no contó con el suministro de gas por varias horas, hasta que finalizó la labor de los bomberos.

chos mala.jpg Gentileza Juan Carlos Parada.

Por otro lado, la conductora del vehículo sufrió una fractura en una de sus piernas tras quedar atrapada entre la airbag y el asiento. En minutos fue trasladada al hospital. Afortunadamente ninguna otra persona resultó herida.

Respecto al comercio afectado, Celina precisó que el gas y las llamas coparon el interior quemando todo el techo y dañando instalaciones del lugar. Además se generaron perdidas de mercadería, como bolsas de harina y la mercadería elaborada para el día, que quedaron empapadas de agua.

En las redes, la noticia corrió enseguida y muchos manifestaron su solidaridad con la familia dueña de la panadería.