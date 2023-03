Chos Malal tendrá un hostel para estudiantes

Comentó también que “esta idea la venimos trabajando hace tiempo y de común acuerdo con los compañeros intendentes de todo el norte neuquino de poder desarrollar un polo educativo en la ciudad de Chos Malal en virtud de que su ubicación geográfica como cabecera de la región le permite hacer confluir propuestas educativas superiores con espacios adaptados a los nuevos tiempos de la educación”.

Según informó el intendente, el edificio de amplias dimensiones se terminará de construir en lo que resta del año y las etapas posteriores serán equiparlo en su totalidad y ponerlo efectivamente en funcionamiento.

hostel para estudiantes Chos Malal

Al respecto, señaló que “en primera instancia habrá capacidad para 12 estudiantes que se puedan quedar dos o tres días porque vienen a rendir. Y siempre van y vuelven a cursar y había una necesidad de un espacio de estas características por la gran cantidad de carreras que hay en Chos Malal como los profesorados de educación física y música entre varias más”.

Aula virtual

En esta iniciativa, que apunta a fortalecer la educación desde el arraigo en todo el norte neuquino, fue fundamental el trabajo de la subsecretaría de Juventud de la provincia en apuntalar todo el proceso y en especial el desarrollo del aula virtual.

“Hace algunos años empezamos a trabajar con chicos y chicas de la provincia a partir del Consejo Provincial de Juventudes que es el órgano de participación que tiene la provincia para las juventudes en todo lo que tenga que ver con el arraigo. Muchos nos manifestaban que para poder estudiar tenían que venirse a Neuquén capital o a grandes centros urbanos y que por ahí en lugares más remotos se les complica mucho o quizás incluso hay ruralidad o comunidades que no pueden acceder a la educación porque no tienen las condiciones o no pueden trasladarse”, indicó Ileana Temi Finochietti, desde la dirección provincial de coordinación de políticas públicas dependiente del Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud.

Agregó que “a partir de esta necesidad tratamos de generar espacios para que los chicos tengan un lugar donde conectarse y donde pudieran estudiar. Es así que empezamos a trabajar con la UNCO para poder procurar aulas bimodales. El vicegobernador Marcos Koopmann tuvo una gran incidencia en esto porque empezó a trabajar directamente para pensar en el financiamiento para poder generar las condiciones para que la UNCO tenga la bimodalidad”.

También apuntó que “en el caso de Chos Malal y por las grandes distancias con las localidades vecinas nos pareció a todos muy importante que la ciudad tenga un espacio no de residencia sino de albergue, donde el chico pueda ir a estudiar y si tiene que quedarse a rendir o se le hace muy tarde para tomarse el colectivo de vuelta o no puede volver de noche, pueda tener un espacio donde quedarse y al otro día volver”. Remarcó que “las características de estas aulas virtuales, incluida el albergue del norte, además de tener aulas tienen un living, cocina, bar, baño, un espacio donde los chicos y chicas tengan un lugar acorde de cursado y si tienen varias cursadas que tengan un espacio donde estar”.