Adiós al color blanco, no va más: este es el tono que se usará en el invierno 2025

Las principales compañías de moda, los portales especializados y los críticos coinciden en el fin del color blanco para darle lugar a opciones con matices café que llegan con el frío.

¿Cuál es el tono que se usará en el invierno 2025?

El mocha mousse es una opción que difiere con los tradicionales tonos neutros fríos que se suelen elegir como tendencia para la época de otoño e invierno.

A su vez, también es un color que se puede combinar sin muchos inconvenientes con prácticamente todos los tonos del espectro invernal, ya que es ideal para usarlo junto a prendas de color negros, grises, tostados y borgoñas y con otras completamente diferentes como verde oliva, lila o naranja quemado.

No sólo fue muy bien recibido por los especialistas de moda, sino que también ya se empezó a ver en las pasarelas internacionales: tanto Max Mara (tienda de diseñador italiano de indumentaria femenina elegante) como The Row (fundada en 2006 por las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen) ya lo utilizaron en diseños con tapados oversized, pantalones de sastrería, sweaters tejidos y vestidos de punto, como también en otras versiones monocromáticas.

¿Qué outfits se pueden usar con el mocha mousse?

El tono mocha mousse permite combinarse con muchos otros colores y también es ideal para utilizar en diferentes momentos del día. No sólo es la tendencia en las prendas de ropa, sino que también se impondrán los accesorios como carteras, botas chelsea y bufandas tejidas.

Por ejemplo, para ir a trabajar se utiliza con camisas blancas y tapado camel, mientras que para salidas con amigos se utiliza mucho en buzos oversized y pantalones joggers de algodón.

Para seguir las tendencias de la moda y no sufrir el frío del invierno, las camperas puffer son una opción muy elegida por los jóvenes y los adultos.

¿Qué outfits se pueden usar con el mocha mousse?

El mocha mousse, el Pantone Color of the Year

Siguiendo esa línea, el Pantone Color Institute eligió el "PANTONE 17-1230 Mocha Mousse" como el color del año en 2025. Entre sus principales características y beneficios, destaca su tonalidad marrón "imbuido de una riqueza inherente que transmite la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café, apelando a nuestro deseo de bienestar".

"El programa Pantone Color of the Year involucra a la comunidad del diseño y a los entusiastas del color en una conversación en torno al color, para llamar la atención sobre la relación entre el color y la cultura. Pantone selecciona cada año un color que capta el espíritu de la época: el Color of the Year expresa un estado de ánimo y una actitud globales, y refleja el deseo colectivo en forma de un único tono distintivo", detalla el sitio web oficial.

"Apuntalado por nuestro deseo de placeres cotidianos, el PANTONE 17-1230 Mocha Mousse expresa un nivel de indulgencia reflexiva. Sofisticado y exuberante, pero al mismo tiempo un clásico sin pretensiones, el PANTONE 17-1230 Mocha Mousse amplía nuestra percepción de los marrones como tonos humildes y conectados a la tierra para inspirar motivación y lujo. Impregnado de sutil elegancia y refinamiento terrenal, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse presenta un toque de glamour discreto y de buen gusto", explicó Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute.