Adiós cortina de plástico en la ducha: la nueva tendencia que se impone en los hogares

Por sus múltiples ventajas, una alternativa se está imponiendo en miles los baños de miles de hogares.

Adiós cortina de plástico para la ducha: esta nueva tendencia se está imponiendo en todos los hogares

Desde hace décadas las cortinas de plástico son una herramienta necesaria en los baños de los hogares. Económicas y fáciles de instalar , separan la ducha del resto del espacio y ayudan a contener el agua y evitar salpicaduras molestas. Además, sus colores y diseños las volvieron parte de la decoración.

Sin embargo, de a poco están siendo reemplazadas por otra alternativa mucho más duradera y que ofrece múltiples beneficios. Hablamos de las mamparas de vidrio o de acrílico , opciones cada vez más presentes en los baños de miles de casas. A continuación, las ventajas y las características de esta tendencia que no para de crecer.

Los costos, la colocación y la durabilidad pueden inclinar la balanza por uno o por el otro a la hora de elegir qué modelo utilizar en tu baño. Las cortinas de plástico son claramente más económicas y simples de instalar, pero cada pocos meses requieren ser reemplazadas . La exposición al agua caliente hace que pierdan su color y las vuelve quebradizas, por lo que tienden a rasgarse.

ducha.jpg Las cortinas plásticas tienen poca durabilidad y deben ser cambiadas cada pocos meses.

Como contrapunto, para una mampara se necesitará una mayor inversión inicial, pero será mucho más duradera con un mantenimiento muy básico. Al ser un material más resistente, no se deforma ni pierde su transparencia con el paso del tiempo.

De hecho, una mampara de vidrio templado puede tener una vida útil de más de 10 años. Las de acrílico, más ligeras y menos costosas, también ofrecen una durabilidad considerable. En cuanto a resistencia, ambas opciones son muy superiores a la cortina de plástico tradicional.

La higiene, otro punto clave

Por su textura porosa y el constante contacto con la humedad, las cortinas de plástico suelen acumular moho y hongos. Y si bien algunos modelos más modernos aseguran terminar este problema, en realidad pocas logran evitar que, con el tiempo, aparezcan manchas negras difíciles de eliminar.

En cambio, las mamparas de vidrio templado o acrílico ofrecen una superficie lisa y no porosa, lo que impide que los hongos y bacterias se adhieran con facilidad. “La limpieza es mucho más simple. Basta con pasar un paño con vinagre o un limpiavidrios, y queda como nueva”, explica Mariana Gómez, arquitecta y diseñadora de baños.

Hombre en la ducha Las mamparas son más costosas, pero no requieren cambios y son más duraderas.

Desde la estética al medio ambiente, factores a tener en cuenta

Si bien las cortinas plásticas son usadas como parte de la decoración gracias a sus distintos estampados y colores, también pueden alterar la armonía visual, especialmente en aquellos baños diseñados con estilo minimalista o contemporáneo.

Por su lado, las mamparas ofrecen una apariencia más moderna, elegante y sofisticada, permitiendo una mayor continuidad visual y dando una sensación de amplitud. Incluso, agentes inmobiliarios aseguran que ayudan a generar una mejor impresión y hasta pueden lograr que una propiedad se venda más rápido o a un mejor precio.

Por último, otro punto menos tenido en cuenta pero igual de importante es el impacto ambiental. En su mayoría, las cortinas están hechas de PVC, material que no es biodegradable y cuyo proceso de fabricación conlleva la emisión de sustancias tóxicas. Por el contrario, el vidrio y el acrílico son reciclables y no requieren un cambio constante, siendo una opción mucho más amigable con el medio ambiente.

mampara Una de las opciones que se puede conseguir en MercadoLibre.

La diferencia de precios entre las cortinas y las mamparas

Si se utiliza como parámetro las publicaciones de MercadoLibre, una cortina de plástico en agosto de 2025 puede tener un costo de entre $10.000 y más de $30.000, según su diseño y calidad. Junto a la cortina se suele usar un protector que ronda entre los $3.000 y $6.000, aproximadamente.

El precio de las mamparas, en tanto, varía según el tamaño (alto y largo), forma y material. Una fija y simple de vidrio se ubica entre $130.000 y $150.000. Si se opta por un cerramiento total en forma de cuadrado, el costo salta a entre $350.000 y más de $400.000.