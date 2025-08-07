¿Cómo detectar si alguien está espiando tu celular? Así se puede identificar

Con el avance tecnológico y la evolución de los dispositivos móviles , cada vez se ha vuelto más fácil vulnerar los mecanismos de seguridad con los que vienen. Sin embargo, hoy existen algunas aplicaciones que permiten espiar el celular y las conversaciones a otro sin que se den cuenta . En detalle, cómo detectarlo.

Esto ocurre, principalmente, en los dispositivos con sistema operativo Android , a los cuales se les pueden instalar un tipo de software, conocido como stalkerware o spouseware, que permite saltarse todas las medidas de seguridad y ocultarse como una aplicación de control parental o rastreo familiar.

El stalkerware , también conocido como software de pareja, se trata de un software de monitoreo que otra persona instala en el dispositivo de la víctima sin su consentimiento. Sin embargo, es importante destacar que para poder hacerlo necesitan acceso físico al dispositivo de la víctima, por lo que se suele vincular a este tipo de acoso a personas muy cercanas a ellas, desde familiares hasta parejas y amigos.

Pasos para comprobar si tu Android está siendo vigilado

Antes de comenzar a detallar el paso a paso para detectar a los posibles acosadores, es importante saber que es muy probable que cuenten con un sistema de alerta o de verificación para eliminarlo de forma definitiva del teléfono, por lo que se recomienda buscar apoyo y asesoramiento antes de iniciar con el proceso.

Lo primero será revisar que Google Play Protect esté activado en tu dispositivo, ya que es una herramienta que regula todas las aplicaciones que son instaladas en el Play Store y busca constantemente comportamientos sospechosos o maliciosos en el teléfono. Para esto, hay que dirigirse hacia esta sección y activar "Play Protect" en los ajustes de la propia tienda.

Otro método imprescindible para este proceso es chequear las opciones de accesibilidad en el menú de configuraciones de Android, ya que es posible que aparezcan aplicaciones desconocidas con nombres genéricos como "System Service" o "Device Health".

Pasos para comprobar si tu Android está siendo vigilado

Algo similar hay que hacer con el acceso a las notificaciones. En los ajustes, dentro de la categoría "Notificaciones", hay que revisar cuáles son las que tienen permisos. Si en todo este proceso no se detecta ninguna aplicación sospechosa, el último paso será ingresar al Play Store y ver la lista completa de aplicaciones instaladas en tu celular. Se recomienda eliminar todas las que se desconozcan y generen dudas.

¿Cómo detectar si alguien está espiando tu celular?

La problemática sobre el acoso y la instalación de aplicaciones de rastreo ha ido en crecimiento en los últimos años. De hecho, un estudio de Kaspersky reveló que "casi 31.000 usuarios de móviles en todo el mundo fueron víctimas de stalkerware, un software de vigilancia clandestino utilizado por abusadores domésticos para monitorear a sus víctimas".

No obstante, dentro de ese número un 40% de los encuestados aseguró tener conocimiento de estas herramientas, además de haber tenido alguna experiencia personal con ellas.

"En 2023, los datos de Kaspersky revelan que 31.031 personas en todo el mundo se vieron afectadas por stalkerware, lo que representa un aumento interanual de casi el 6 % (5,8 %) respecto a los 29.312 usuarios afectados en 2022. Las cifras revierten la tendencia a la baja de 2021, lo que confirma que el acoso digital sigue siendo un problema global", detalla el informe de Kaspersky.

¿Cómo detectar si alguien está espiando tu celular?

Esto se vio potenciado con una investigación de ESET Research, que se encargó de revisar 86 aplicaciones de stalkerware y descubrió "158 fallas de seguridad que permiten desde la exfiltración de datos sensibles hasta la ejecución remota de código".

"Según nuestra telemetría, las aplicaciones de stalkerware se han vuelto cada vez más populares en los últimos dos años. En 2019, vimos casi cinco veces más detecciones de stalkerware en Android que en 2018, y en 2020, un 48 % más que en 2019. El stalkerware puede rastrear la ubicación GPS del dispositivo de la víctima, sus conversaciones, imágenes, historial de navegación y más", ESET.

Estas aplicaciones son descargadas por fuera del Google Play Store sin tener los permisos adecuados que poseen el resto de las apps. Una de las formas más fáciles de detectarlo son: notar el teléfono sobrecalentado durante mucho tiempo y un consumo de datos excesivo que no corresponde con las horas de uso por día.