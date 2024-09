Estos emojis de WhatsApp podrían indicar que tu pareja es infiel

emojis

Carita con ojos de corazones el emoji más usado en Argentina

Los emojis que señalan infidelidad

Es cierto que para saber si tu pareja utiliza alguno de los emoticones que se mencionarán a continuación es necesario revisar el celular, algo que no recomendamos ya que es “muy doloroso” y sobre todo “poco ético”.

Ahora bien, si tu pareja utiliza con frecuencia y en su top five se encuentran algunos de estos emoticones y no los comparte contigo, empezá a dudar:

El corazón rojo es sin dudas el símbolo del amor, pero no todos suelen utilizarlo en sus conversaciones y sobre todo si no es de confianza. Por lo que si tu pareja lo hace con alguien que no suele ser un amigo, amiga o familiar o incluso vos es motivo suficiente para dudar.

La carita con ojos de corazón se ha convertido según un estudio de la Universidad de Michigan (2016) en el más utilizado en la Argentina y se emplea, según la IA, cuando queremos expresar que estamos enamorados o que algo nos atrae.

WhatsApp emojis.png

También el beso con corazón ya que demuestra un gesto de cariño o afecto. Para la Inteligencia Artificial suele ser un emoji que los usuarios empleen para expresar amor a alguien especial.

No hay dudas de que el “directo” de los emojis que deschava una infidelidad o insinúa al menos un trato distintivo es el fuego. Este es el símbolo más peligroso ya que es sinónimo de pasión y deseo. Si tu pareja se lo envía a alguien que no seas vos, podría ser un amante.

Y, por último, la carita guiñando un ojo. Este emoji podría ser utilizado con intensiones de insinuar algo más con alguien quizás con la intenciónd e buscar complicidad.

Si bien estos son cinco emoticones que podrían darnos una señal de infidelidad de parte de la pareja, hay otros comportamientos que alarman a la pareja, por ejemplo:

Se incomoda si agarras su teléfono.

Le presta más atención a su celular que a vos.

Sus notificaciones están ocultas.

Se irrita fácilmente si le preguntas con quién está hablando.

Cambio de comportamiento.

Desactivó su última conexión.

Está muy pendiente de sus mensajes de WhatsApp.

Sensación de que te está ocultando algo.

Cambia su contraseña constantemente o le pone clave a WhatsApp.

En Argentina, el emoji más utilizado

En 2016 la Universidad de Michigan analizó a usuarios de 212 países, Argentina incluida, y determinó cuáles son los países que más emoticones usan, así como también los más utilizados.

La conclusión arrojó que Argentina se encuentra en el top 10 ubicándose en el puesto número 7 junto a Estados Unidos, Brasil, México, Francia, España, Turquía, Indonesia, Rusia y Colombia.

Tal como se mencionó antes, la cara con ojos en forma de corazón es el que más prefieren seguido de el corazón rojo, la cara que ríe con lágrimas en los ojos, el que envía un beso con un corazón, la mano que hace un gesto de “estoy bien”, la cara sonriente, dos corazones rosas y la cara que llora.

Al mismo tiempo, se determinó que en Argentina son más de 100 mil las personas que suelen utilizar esta herramienta como forma de interacción.