Horóscopo del jueves 1 de agosto de 2024: qué dicen los signos del zodíaco para hoy

Horóscopo del miércoles 1 de agosto

Aries: Expresar tu opinión de manera directa es un recurso que debes aprender a utilizar. En casa se están acumulando problemas que tenés que solucionar. Buen día para las negociaciones, en las que sacarás muchas ventajas con muy poco esfuerzo. En el ámbito de la salud, no te vendría nada mal una revisión general.

Tauro: Pese a que te sobra la energía incluso para malgastarla, procura emplear tus fuerzas en proyectos que en el futuro te puedan servir de apoyo, más tarde vas a necesitar lo que ahora siembres. Que los preparativos del fin de semana no te hagan perder de vista los trabajos pendientes, o un olvido importante podría amargarte la diversión. Cada cosa a su debido tiempo.

Géminis: Se potencia mucho tu sentido de la intuición, la cual te conducirá por caminos acertados a pesar de la oscuridad en la que te mueves. Tu pareja te apoyará en todo lo que hagas. A veces es mejor callar que decir cosas a la ligera que pueden llegar a ofender.

Cáncer: No dejes que problemas te superen a la primera de cambio. No te des por vencido, enfréntate a ellos con decisión y valentía. No te agobies, tomátelo con calma y buscá la compañía de un buen libro para que las cosas sean más soportables.

Leo: Día marcado por las discusiones sin sentido, que tienen su origen en los enfrentamientos personales y no en verdaderos desacuerdos. Procura razonar porque se acerca el final de un camino muy difícil por el que transitaste en los últimos tiempos. Es hora de aprender de las experiencias.

Virgo: Tu espíritu necesita destaparse y para ello no tenés otra alternativa más que hablar claro con la persona que amas, sin rodeos ni posibles equívocos. Cuanto antes lo hagas, antes te liberarás. Aunque tu ritmo de vida no te deja espacio para casi nada, la salud debe estar en lo más alto de tus prioridades, especialmente en estos días en que tu organismo está débil.

horoscopo.jpg

Libra: Surgen a menudo diferencias de enfoque con tu pareja, que no significan nada, pero que alejan de su relación la tranquilidad, así que van a tener que hablarlo para solucionarlo. Te encontrás especialmente irritable en estos días y va a ser difícil que puedas evitar alguna que otra pelea con los que te rodean. Procura que no paguen justos por pecadores.

Escorpio: En la naturaleza vas a encontrarte con un ambiente de tranquilidad que te hace falta para buscar la paz interior. Necesitas reflexionar y madurar decisiones que tendrás que tomar. No pierdas la esperanza en el terreno sentimental, pronto tendrás una nueva oportunidad de encontrar a una persona que llene el vacío que sufre tu corazón.

Sagitario: Tu imaginación es un divino tesoro que no debes descuidar, pero a veces se desborda y te coloca en situaciones complicadas. Poné un freno a impulsos que podrían considerarse infantiles. Permanecé atento, porque está a punto de llegar el momento que durante tanto tiempo has estado esperando. Sería paradójico que ahora te pillara totalmente desprevenido.

Capricornio: Cambia de signo tu suerte en el aspecto económico y se puede decir que las vacas flacas pueden estar a la vuelta de la esquina y llegó la hora de apretarse el cinturón. Tenés que confiar un poco más en vos mismo y en tus posibilidades, apostar por tus propuestas sin dudarlo y lanzarte a la piscina sin pensarlo dos veces. Tenés la suerte de frente a tu cara. Sin embargo, tu cuerpo no se encuentra ahora en su mejor momento, así que no lo sometas a excesos nocturnos.

zodiaco.jpg Los signos del horóscopo también serán influidos por el eclipse solar total.

Acuario: Estás buscando expandir tu ámbito intelectual y eso te llevará casi sin darte cuenta a emplear muchas horas en leer y conocer cosas nuevas. Podés ir muy lejos con el pensamiento. Ante cualquier polémica, permanece pasivo y no entres en conflicto. Procurá aclarar malos entendidos antes de cerrarte puertas.

Piscis: Te recuperás poco a poco de las molestias que estuviste sufriendo en los últimos días y eso mejorará mucho tu humor y tu capacidad para hacer cosas. Te vas a sentir una persona nueva, así que dejá de ser tan rígido en tu comportamiento y encontrá un poco de espacio para la diversión. Momentos de gran armonía siguen a otros de dudas peligrosas en tu relación amorosa.