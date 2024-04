iPhone 15 en Argentina: cuánto cuesta y en dónde se consigue

¿Cuánto cuesta el iPhone 15 en Argentina en abril de 2024?

La llegada del iPhone 15 a Argentina generó, como en cada lanzamiento de los dispositivos de Apple, un gran interés. Pero su precio se ha convertido en un factor determinante para muchos, ya que es considerablemente mayor en comparación con su valor en Estados Unidos, donde está en venta desde septiembre de 2023.

Este retraso, sumado a los impuestos de importación, los constantes cambios del mercado y la inflación de dos dígitos de los últimos meses, inflaron su precio final, volviéndolo un celular de lujo.

iPhone 15 x2.jpeg

Los precios del iPhone 15 en Argentina oscilan entre los $2.900.063 y los 4.800.105 pesos, dependiendo del modelo, la capacidad de memoria y el lugar donde se adquiera. Desde la versión estándar de 128 GB hasta el iPhone 15 Pro Max de 256 GB, los usuarios pueden elegir el dispositivo que se adapte a su presupuesto.

Como ejemplo, en Maxim Store, uno de los resellers oficiales de Apple en la Argentina, tienen en venta la última generación de smartphones con estos precios actuales: $2.900.063 el iPhone 15 de 256 GB en color negro y el mismo precio para el iPhone 15 Plus, pero de 128 GB.

Los precios del iPhone 15 en Estados Unidos y en Chile

El precio internacional por el que se consigue el IPhone 15 es menos de la mitad de lo que piden los vendedores oficiales en nuestro país por los mismos modelos. ¿Por qué ocurre esto?

La explicación no es solo la alta inflación y el valor del dólar, que no se modifica desde hace varios meses, sino la sumatoria del precio original del equipo, los aranceles de importación (los que están hechos en Tierra del Fuego, como los modelos de Samsung o Motorola, no los pagan), el impuesto PAIS y el recargo financiero, los Impuestos internos y el IVA.

iPhone 15.jpeg

Eso genera que muchos aprovechen sus viajes al exterior para adquirir el iPhone 15 y ahorrase incluso todo el dinero del pasaje (si pagan en dólar billete sale incluso más barato que con tarjeta). Un vuelo a Miami se puede conseguir por unos mil dólares, que se ahorran a la hora de comprar en Estados Unidos el celular de Apple. El iPhone 15 Pro de 128 GB tiene un precio en EE.UU. de 999 dólares más impuestos, y en Argentina sale más del doble.

Si viajar a Estados Unidos se hace imposible, la opción es ir a Santiago de Chile, donde el iPhone 15 de 128 GB (en Falabella) se vende a 1.050 dólares, mientras que el iPhone 15 Pro de 128 GB sale algo menos de 1.300 dólares. Ir y venir en avión y comprar el celular sale más barato que comprarlo en Argentina.

Las características innovadoras del Iphone 15 de Apple

Más allá del precio, el iPhone 15 tiene características que lo convierten en un dispositivo único. La innovadora tecnología Dynamic Island (en la parte superior de la pantalla del celular) proporciona una amplia gama de datos y controles adicionales, desde notificaciones hasta direcciones paso a paso.

iPhone.jpeg

Además, el iPhone 15 presenta un diseño audaz con un vidrio resistente a salpicaduras, agua y polvo, una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, una cámara de alta resolución con un gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo óptico de 2x, y función de enfoque automático.

Apple decidió innovar con su IPhone 15 al incluir una exclusiva función de Detección de Choques en este modelo, que puede identificar si el usuario sufre un accidente automovilístico grave y solicitar ayuda de manera autónoma, lo que lo convierte en un dispositivo mucho más valioso.