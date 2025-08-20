Mhoni Vidente: tus números mágicos hasta el 23 de agosto 2025 y para los 12 signos del zodiaco
En esta nota, te contamos cuáles son las predicciones de la reconocida astróloga Mhoni Vidente en relación a los números mágicos de la semana del 18 al 23 de agosto 2025 para los 12 signos zodiacales.
La reconocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente –tal como sucede con Jimena La Torre, por mencionar un caso- se transformó en una referente con el correr de los años. En su cuenta de X, ya registra más de un millón y medio de seguidores. Y, como es habitual, Mhoni Vidente anticipó cuáles serán los números mágicos de la semana del 18 al 23 de agosto 2025 para los 12 signos zodiacales.
Entre sus últimos posteos en X, Mhoni Vidente apuntó: “Hoy tendré la paciencia suficiente para entender a los que me rodean. Hoy no dejaré que nada ni nadie interrumpa mi paz interior y podre tener la estabilidad emocional que deseo. Hoy el Universo de la Prosperidad se alinea a mi favor y sentire como la Fuerza Espiritual llenará mi camino. Hoy va ser un día de sorpresas económicas que me ayudaran a vivir más tranquilo. Hoy viviré intensamente el éxito”. Y vaya que ella lo tiene….
Mhoni Vidente: tus números mágicos hasta el 23 de agosto 2025
La astróloga Mhoni Vidente señaló cuáles serán los números mágicos de la semana del 18 al 23 de agosto 2025 para los 12 signos zodiacales:
- Aries: 09, 10 y 15.
- Tauro: 17, 32 y 35.
- Géminis: 04, 08 y 16.
- Cáncer: 11, 14 y 30.
- Leo: 02, 05 y 26.
- Virgo: 24, 35 y 01.
- Libra: 11, 34 y 59.
- Escorpio: 10, 40 y 77.
- Sagitario: 12, 18 y 41.
- Capricornio: 06, 13 y 30.
- Acuario: 01, 15 y 49.
- Piscis: 07, 08 y 21.
Recientemente, la inteligencia artificial realizó un exhaustivo análisis y descubrió cuáles son los números que más salen en la lotería: el 7, el 14, el 22, el 31 y el 39. Cabe resaltar que el sistema que empleó la IA implicó recabar información de sorteos de la Lotería Nacional, la Lotería de la Provincia, el Quini 6 y otros juegos de azar, tanto locales como internacionales.
Por otra parte, cabe recordar que el significado de los sueños, en la quiniela o en la lotería, puede expresarse en determinados números:
- 00 Huevos
- 01 Agua
- 02 Niño
- 03 San Cono
- 04 La cama
- 05 Gato
- 06 Perro
- 07 Revolver
- 08 Incendio
- 09 Arroyo
- 10 La Leche
- 11 Palito
- 12 Soldado
- 13 La Yeta
- 14 Borracho
- 15 Niña Bonita
- 16 Anillo
- 17 Desgracia
- 18 Sangre
- 19 Pescado
- 20 La Fiesta
- 21 Mujer
- 22 Loco
- 23 Cocinero
- 24 Caballo
- 25 Gallina
- 26 La Misa
- 27 El Peine
- 28 El Cerro
- 29 San Pedro
- 30 Santa Rosa
- 31 La Luz
- 32 Dinero
- 33 Cristo
- 34 La Cabeza
- 35 Pajarito
- 36 La Manteca
- 37 El Dentista
- 38 Piedras
- 39 Lluvia
- 40 El Cura
- 41 El Cuchillo
- 42 Zapatillas
- 43 Balcón
- 44 La Cárcel
- 45 El Vino
- 46 Tomates
- 47 Muerto
- 48 Muerto que habla
- 49 La Carne
- 50 El Pan
- 51 Serrucho
- 52 Madre e hijo
- 53 El Barco
- 54 La Vaca
- 55 La Música
- 56 La Caída
- 57 El Jorobado
- 58 Ahogado
- 59 Las Plantas
- 60 La Virgen
- 61 Escopeta
- 62 Inundación
- 63 Casamiento
- 64 Llanto
- 65 El Cazador
- 66 Lombriz
- 67 Mordida
- 68 Sobrinos
- 69 Vicios
- 70 Muerto que sueña
- 71 Excremento
- 72 Sorpresa
- 73 Hospital
- 74 Gente Negra
- 75 El Payaso
- 76 Las Llamas
- 77 Pierna Mujer
- 78 Ramera
- 79 Ladrón
- 80 La Bocha
- 81 Las Flores
- 82 La Pelea
- 83 Mal Tiempo
- 84 La Iglesia
- 85 Linterna
- 86 El Humo
- 87 Piojos
- 88 El Papa
- 89 La Rata
- 90 El Miedo
- 91 Excusado
- 92 El Médico
- 93 Enamorado
- 94 Cementerio
- 95 Anteojos
- 96 Marido
- 97 Mesa
- 98 Lavandera
- 99 Hermano
