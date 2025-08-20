Una nueva investigación busca terminar con el misterio sobre el núcleo del único satélite natural de la Tierra.

Misterio revelado: descubren qué hay en el interior de la Luna y no es lo que creían

Desde hace siglos, la Luna es objeto de interés de la humanidad y foco de estudio de la comunidad astronómica . Desde las antiguas civilizaciones que la adoraban hasta ser escenario de uno de los mayores hitos de la historia, con la llegada del hombre a su superficie. Y de a poco, el satélite natural comienza a revelar sus secretos.

Ahora, una nueva investigación aporta información sobre uno de los grandes enigmas del cuerpo celeste y su composición. Se trata de un análisis sobre su núcleo interno y que podría redefinir nuestra visión del satélite. Además, ayuda a comprender la formación de otras cuerpos rocosas del sistema solar.

El estudio realizado por un equipo internacional de científicos liderado por Arthur Briaud , del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, reveló que la Luna posee un núcleo interno sólido , algo que cambia lo que se conocía hasta ahora de su estructura.

luna2.jpg Saber cómo se formó la Luna ayuda a estudiar a otros cuerpos rocosos del Sistema Solar.

Según publicó la revista especializada Nature, el núcleo lunar está compuesto por dos capas diferenciadas: una externa líquida y una interna sólida, similar a la estructura del eje de la Tierra. Esta última región cuenta con una densidad de 7.822 kg/m³, muy similar a la del hierro.

La capa sólida alcanza unos 258 kilómetros de radio, mientras que la fluida mide aproximadamente 362 kilómetros. Entre ambas, constituyen un 15% del radio total del satélite. De acuerdo a los investigadores, esta configuración sugiere que, durante los primeros mil millones de años, la actividad de su núcleo generó un campo magnético poderoso, que se perdió con el tiempo a medida que el interior se enfriaba.

Cómo se estudió el centro de la Luna y por qué es importante

Para realizar el estudio, los especialistas utilizaron datos sísmicos recolectados en distintas misiones espaciales y los combinaron con mediciones de gravedad y análisis de la distancia con la Tierra. Con toda esta información, desarrollaron simulaciones que lograron reconstruir un modelo detallado de la estructura interna de la Luna, confirmando características que hasta el momento la NASA solo había mencionado como hipótesis.

El descubrimiento de esta investigación ayuda a conocer el proceso de formación y evolución del único satélite natural de nuestro planeta. En ese sentido, refuerza la teoría de que tuvo un campo magnético extremadamente fuerte en sus primeros mil millones de años, generado por la actividad interna de su centro.

luna(3).jpg Se cree que en sus primeros mil millones de años, la Luna tuvo un campo magnético extremadamente fuerte.

Según los investigadores, el movimiento del núcleo interno generó corrientes eléctricas que crearon un campo de inducción magnética. Sin embargo, cuando el centro interno comenzó a enfriarse, el campo magnético se perdió.

El estudio también sirvió para recolectar datos fundamentales a la hora de planificar futuras misiones espaciales y evaluar la estabilidad geológica del satélite, pensando en la posibilidad de instalar en un futuro una base científica sobre su superficie.

Cuándo el hombre volverá a pisar la Luna

Con algunas demoras y postergaciones, la NASA se encuentra trabajando en el ambicioso proyecto Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna, allanando el camino para futuras misiones tripuladas a Marte, algo previsto para 2030. Este programa significará también la vuelta del hombre a su superficie por primera vez desde 1972.

La nave espacial Orion será utilizada en la misión Artemisa I. La nave espacial Orión volverá a llevar al hombre a la Luna.

La NASA ya puso en marcha este proyecto con el lanzamiento de la misión no tripulada Artemis I en 2022, que tuvo como objetivo probar a la nave espacial Orión y al Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). Si bien el vuelo fue exitoso, se detectaron problemas en el escudo térmico de la cápsula Orión, lo que obligó a una reprogramación de los planes originales.

El próximo paso será la misión Artemis II, con fecha estimada para abril de 2026. La nave tripulada por cuatro astronautas -Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y el canadiense Jeremy Hansen- no alunizará, pero será fundamental como ensayo para los sistemas necesarios de navegación, soporte vital y retorno a la Tierra.

Finalmente, Artemis III -programada para mediados de 2027- tiene previsto llevar a una persona a la Luna por primera vez en más de 50 años. Para el alunizaje, la NASA ya estudia nueve posibles regiones cerca del Polo Sur. Artemis es la continuidad -y evolución- del programa espacial Apolo. Debe su nombre a la diosa de los animales salvajes y de la Luna, y hermana gemela del dios Apolo.