Ni vinagre, ni bicarbonato: esta es la mezcla imbatible para sacar el sarro de tu inodoro y canillas

Existe un truco que se volvió muy popular para la limpieza del baño. Además, es elegido por encima de productos químicos especializados.

Ni vinagre, ni bicarbonato: la mezcla imbatible para quitar el sarro de tu inodoro y canillas

El sarro es uno de los enemigos más comunes al momento de querer mantener el orden y la limpieza del baño. Su aparición puede deberse a varios motivos, aunque la mayoría se pueden resolver con una mezcla imbatible sin vinagre ni bicarbonato que permite quitarlo del inodoro y las canillas.

Esto suele suceder por la acumulación de minerales como calcio y magnesio que permanecen incluso después de que el agua se vaya. Generalmente, aparecen manchas blancas o amarillentas dentro del baño.

Aunque uno de los métodos más comunes para eliminarlo y facilitar la limpieza en la zona es con la preparación a base de vinagre y bicarbonato, existe uno igual de efectivo que permite dejar el inodoro y las canillas en excelente estado.

Cómo preparar la mezcla casera para quitar el sarro

Uno de los trucos más recomendados por expertos en limpieza es sin utilizar productos químicos, además de ser una alternativa económica a las opciones que ofrecen las tiendas. En lugar del vinagre tradicional, se debe optar por el blanco, ideal para combinar con agua y quitar el sarro del baño.

En el caso del sarro que se acumula en inodoros y canillas, la paciencia y la técnica son dos claves: no se trata de hacerlo con fuerza para eliminarlo de inmediato, sino que se deben dejar actuar los ingredientes para que actúen por sí mismos.

Para ello, el primer paso será preparar la mezcla, que consiste en combinar vinagre blanco y agua en partes iguales. Para hacerlo de forma más pareja, conviene colocar la solución en un rociador, ya que esto facilita la aplicación directa en las superficies más afectadas.

Cómo preparar la mezcla casera para quitar el sarro

Una vez lista la preparación, hay que rociarla sobre las manchas de sarro y dejar que repose al menos entre cinco y diez minutos para que el vinagre actúe y deje más blanda la capa calcárea que genera, para luego quitarla con facilidad. No obstante, la mezcla no debe dejarse demasiado tiempo, ya que puede afectar a la pintura y los materiales.

Con el reposo listo, lo siguiente será cepillar con suavidad la zona. En el caso del inodoro, puede usarse un cepillo específico para baño, mientras que en las canillas o piletas es suficiente con una esponja o un trapo.

Finalmente, hay que eliminar todos los restos de sarro con paciencia y después enjuagar toda la zona para que no quede nada de la mezcla ni otros residuos. En caso de que el resultado no sea suficiente con un primer intento, se debe aplicar nuevamente el mismo proceso hasta que desaparezca.

¿Por qué elegir este método natural en lugar de productos químicos?

Un punto clave a tener en cuenta es que esta técnica puede aplicarse todas las veces que sea necesario, ya que no daña las superficies ni deja olores fuertes como lo hacen los productos químicos o métodos tradicionales como el vinagre y el bicarbonato de sodio.

Si bien existen comercios que venden productos especializados en limpieza para el baño, lo cierto es que el método natural con agua y vinagre blanco permite mantener el color en perfecto estado. Sin embargo, los otros son más propensos a dejar restos de vapor tóxico, sobre todo en ambientes cerrados y con falta de ventilación.

Algunos consejos de expertos para prevenir la aparición del sarro en el baño destacan la importancia de secar la superficie luego de cada uso con un trapo en las canillas. Además, hay que evitar que se acumulen restos de minerales una vez que se tira la cadena o se limpia la zona.

¿Por qué elegir este método natural en lugar de productos químicos?

Otro punto fundamental es la limpieza, por lo menos, una vez por semana para mantener el baño en excelente estado y sin opciones de que aparezcan este tipo de acumulación de sarro, como también diferentes bacterias y hongos.

Siguiendo esa línea, es de igual importancia la ventilación del baño. Aunque es una zona que no suele tener ventanas, dejar la puerta abierta o colocar ventiladores ayuda a reducir la humedad, uno de los principales factores de la formación de sarro.