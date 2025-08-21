No es para borrar la lapicera: ¿para qué sirve realmente la parte azul de la goma de borrar?

En esta nota, te contamos un dato poco conocido: ¿para qué sirve la parte azul de la goma de borrar ? Ojo, no es para la tinta de las lapiceras …

No es para lapiceras: para qué sirve la parte azul de la goma de borrar

La historia cuenta que, antes de que existiesen las ya clásicas gomas de borrar -tan necesarias para la tarea del cole-, se empleaban tabletas de cera para borrar las marcas de grafito o carbón del papel. También solían utilizarse otros objetos como trozos de piedra en bruto, piedra arenisca o piedra pómez con el objetivo de eliminar pequeños errores de los documentos de pergamino o papiro escritos con tinta.

En este artículo, te contamos un dato poco conocido (por no decir casi desconocido): ¿para qué sirve la parte azul de la goma de borrar ? Ojo, no es para la tinta de las lapiceras o de las biromes ...

En la actualidad, las gomas de borrar se fabrican con diversos materiales. Entre tantos, podemos mencionar el caucho natural; la piedra pómez; sintético; el vinilo plastificado de alta calidad; la masilla o la fibra de vidrio; entre otros. Generalmente, las gomas de borrar se componen de tres sustancias: caucho sulfurado, aceite vegetal y masillas, que permiten ajustar el estado de la superficie y el poder abrasivo y colorear el material.

Goma de borrar Generalmente, las gomas de borrar se componen de tres sustancias: caucho sulfurado, aceite vegetal y masillas.

La parte azul de la goma de borrar sirve para borrar trazos de lápiz en papeles más gruesos o de mayor gramaje, como por ejemplo cartulinas o papeles de dibujo (ej: hojas canson). Por lo tanto, no es útil para borrar tinta de las lapiceras o biromes.

A lo largo de los años, se cimentó una creencia equivocada acerca de las famosas gomas de borrar bicolores, que presentan una parte rosa o blanca y la otra azul. Según esta creencia, la mitad rosa o blanca era para los lápices y la azul, para la tinta de las lapiceras. Sin embargo, quedó demostrado que no es así…

Probablemente, la confusión al respecto de la goma de borrar bicolor radique en que la parte azul es más dura y abrasiva. Pero –como decíamos más arriba- no está diseñada para las tintas de las biromes, sino para borrar trazos de lápiz en papeles más gruesos. Así, cuando se emplea la parte azul de la goma de borrar sobre tinta escrita por lapiceras, involuntariamente se logra desgastar severamente el papel sin conseguir eliminar definitivamente el trazo. Por este motivo, es probable que muchos de nosotros hayamos roto las hojas cuando intentamos corregir algún error hecho con una birome o lapicera.

Los boletines escolares son imprescindibles. Pero hoy sólo se entregan informes y notas en los cuadernos. Para lograr borrar definitivamente el trazo de tinta de una lapicera o de una birome, debemos recurrir a los correctores líquidos o los borratintas especiales. Sebastian Fariña Petersen

Lo cierto es que como la tinta de la lapicera penetra en las fibras del papel, esta no se puede borrar con una goma. Para lograr borrar definitivamente el trazo de tinta de una lapicera o de una birome, debemos recurrir a los correctores líquidos o los borratintas especiales. Otra opción para borrar algunos tipos de tinta es el conocido lápiz goma borracha borrador. Uno de sus principales fabricantes es la marca Steadtler –de origen alemán-, que sostiene que es ideal para borrar tanto lápiz como algunos tipos de tinta, lo que lo convierte en una herramienta versátil para estudiantes, profesionales y artistas.