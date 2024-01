Preocupación por el agua embotellada: tiene microplásticos

El agua embotellada puede albergar una cantidad considerable de diminutos fragmentos de plástico hasta ahora no identificados, según un reciente estudio llevado a cabo por investigadores del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia (EEUU). Publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, este estudio ha revelado que, en promedio, un litro de agua embotellada contiene alrededor de 240,000 fragmentos de plástico detectables, una cifra entre 10 y 100 veces superior a las estimaciones previas que se basaban principalmente en fragmentos de mayor tamaño.