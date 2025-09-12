Una investigación científica reveló los riesgos de esta práctica, que se da especialmente en la gran mayoría de los jóvenes.

Quienes usan el celular mientras sentados en el inodoro tienen un 46% más de riesgo de desarrollar esta enfermedad, según Harvard

En muchas personas, el teléfono celular se convirtió en una extensión de sus cuerpos . Ya sea por temas personales o laborales, su dependencia se volvió tal que lo utilizan a toda hora y en cualquier lugar , incluso el baño . Ahora, se supo que esta práctica puede ser peligrosa y tener consecuencias para la salud.

De acuerdo a un estudio hecho por la Harvard Medical School y publicado por PLOS One , quienes usan el smartphone mientras están sentados en el inodoro tienen un 46% más de riesgo de desarrollar hemorroides . La investigación apunta al prolongado tiempo sentado como factor determinante, ya que esta posición aumenta la presión sobre los vasos sanguíneos del canal anal y favorece el agrandamiento de los cojines hemorroidales.

Según una encuesta hecha en Alemania, el 54% de los adultos va al baño con el celular , mientras que en el grupo de 24 a 34 años esa cifra se dispara hasta el 80%. Quienes tienen esta práctica como costumbre, suelen utilizar sus celulares para ver noticias, mandar mensajes o revisar redes sociales, perdiendo la noción del tiempo y llevando a una permanencia innecesariamente prolongada en el inodoro . Una de las recomendaciones es recurrir a un temporizador para que la visita al baño no se extienda más de lo debido.

baño Estar mucho tiempo sentado en el inodoro aumenta el riesgo de hemorroides. .

Cuál es el “invisible” de llevar el celular al baño

Usar el teléfono en el baño está muy lejos de ser una práctica inofensiva. Quienes lo hacen olvidan un factor que puede tener serias consecuencias. El inodoro, los accesorios y las superficies albergan bacterias y virus, algunos de los cuales son potencialmente peligrosos si entran en contacto con la piel o las mucosas.

Estudios realizados por expertos en epidemiología detallaron que, cuando llevamos el celular al baño, puede terminar contaminado con bacterias como Escherichia coli, Staphylococcus aureus y otros microorganismos patógenos. Existe la posibilidad de que estas bacterias se transfieran a las manos y luego a la boca, ojos u otras zonas, incrementando el riesgo de infecciones gastrointestinales, conjuntivitis y otras enfermedades transmitidas por contacto.

Además, el hecho de manipular el aparato en un ambiente húmedo o con presencia de vapores favorece a la proliferación de microorganismos en su superficie. La falta de higiene en estos casos puede conducir a irritaciones cutáneas o inflamaciones, especialmente en personas con sistemas inmunológicos comprometidos o condiciones preexistentes.

mujer-con-celular-baño.jpg Cuando se lleva el celular al baño, puede terminar contaminado con bacterias o virus.

Según una encuesta, solo el 39% de los usuarios limpia su dispositivo tras ir al baño. Markus Egert, de la Universidad de Furtwangen, recomienda desinfectar el móvil regularmente con toallitas con alcohol para minimizar la contaminación y proteger la salud.

Los riesgos del uso excesivo del celular para la salud física y mental

Uno de los principales efectos negativos de la utilización excesiva de los smartphones es la reducción en la calidad del sueño. La exposición prolongada a la luz de las pantallas, especialmente antes de dormir, inhibe la producción de melatonina, la hormona que regula nuestro ciclo de sueño-vigilia.

Como resultado, muchas personas experimentan dificultades para descansar, despertándose agotadas y con menor capacidad de concentración durante el día. A esto se le suman problemas físicos como dolores cervicales, lumbalgia y fatiga visual.

baño2 El 80% de los jóvenes de entre 24 y 34 años va al baño con el celular.

El celular también puede afectar la atención y la memoria. La multitarea digital, que implica estar revisando redes sociales, mensajes, videos o juegos, fragmenta la atención y disminuye la capacidad de concentración en cuestiones específicas. Investigaciones en neurociencia sugieren que este patrón puede reducir la plasticidad cerebral y limitar las habilidades cognitivas.

Otro aspecto preocupante es la posible dependencia o adicción a las redes sociales y a los contenidos digitales. La búsqueda constante de validación a través de 'likes' y comentarios puede generar ansiedad, estrés y baja autoestima.