Se trata de una comida muy elegida por los argentinos. Sin embargo, el resultado generó polémica en redes sociales.

Ranking internacional: eligieron a la mejor galletita del mundo y ganó Argentina pero generó mucha polémica por este detalle

Argentina es uno de los países que se caracteriza por su rica gastronomía y sus platos abundantes. Sin embargo, también se destacan sus preparaciones con dulce de leche, que son poco habituales para el resto de los países. En este caso, un producto nacional lidera el ranking de las mejores galletitas del mundo : cuál es el producto ganador.

La investigación estuvo a cargo del sitio especializado en gastronomía Taste Atlas , que realiza de forma esporádica un ranking para clasificar diferentes platos mundiales.

El estudio lo llevó a cabo Taste Atlas , un sitio especializado en sabores que difunde platos de diferentes países junto a sus recomendaciones culinarias . Dentro del ranking de las mejores galletitas del mundo , el alfajor argentino se consolidó como el más sabroso de todos.

Sin embargo, la elección generó una fuerte polémica en redes sociales. Si bien los argentinos mostraron su fanatismo por este alimento, hay otros que cuestionan que se trate de una galletita.

Entre las opciones seleccionadas por Taste Atlas, el alfajor se posiciona como el mejor en su versión tradicional, con dos galletitas suaves unidas por un centro de dulce de leche. No obstante, en la actualidad se pueden encontrar en diferentes maneras y formatos, con alternativas de coco, fruta y chocolate, entre otros.

Alfajor triple Argentina tiene la mejor galletita del mundo

En ese sentido, el resto del ranking de las mejores galletitas del mundo es el siguiente:

Alfajores (Argentina). Calificación: 4.4

Melomakarona (Grecia). Calificación: 4.4

Chocolate Chip Cookie (EE.UU.). Calificación: 4.3

Stroopwafel (Países Bajos). Calificación: 4.3

Marranitos (México). Calificación: 4.3

Petticoat Tails (Escocia). Calificación: 4.3

Makroud el Louse (Argelia). Calificación: 4.3

Speculaas (Países Bajos / Bélgica). Calificación: 4.2

Baci di Dama (Italia). Calificación: 4.2

Baci di Alassio (Italia). Calificación: 4.2

Vanillekipferl (Austria). Calificación: 4.1

Kaab el Ghazal (Marruecos). Calificación: 4.1

Bredele (Francia). Calificación: 4.1

Krumiri (Italia). Calificación: 4.1

Amygdalotá (Grecia). Calificación: 4.1

Silvanas (Filipinas). Calificación: 4.1

Figolla (Malta). Calificación: 4.1

Macarons (Francia). Calificación: 4.0

Ma’amoul (Líbano / Medio Oriente). Calificación: 4.0

Sablé (Francia). Calificación: 4.0

Una comida argentina, entre los 10 mejores platos del mundo

En ese sentido, el sitio especializado Taste Atlas también realizó una investigación profunda para conocer cuáles son los 100 mejores platos del mundo y dónde se pueden encontrar sus mejores comidas.

Para ello, utilizaron "367.847 valoraciones válidas para 11.258 platos de la base de datos". Además, la web también ofrece una serie de recomendaciones de lugares para encontrar cada uno de estos platos.

Si bien en su mayoría son restaurantes de primer nivel, lo cierto es que son comidas tradicionales de cada uno de estos países, lo que permite encontrarlos en lugares más económicos, pero prácticamente igual de ricos.

asado.jpg Una comida argentina, entre los 10 mejores platos del mundo

Entre los 10 más ricos se encuentra uno argentino. En detalle, los más importantes del listado: