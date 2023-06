Cierre de candidaturas: tensiones, desconfianzas y ásperas negociaciones a los dos lados de la grieta

Así arrancó el tramo formal de una campaña que venía sumando temperatura en las redes y con los primeros spots virales. Esta semana incluyó una definición a medias: el Frente de Todos no existe más, se llamará Unidos por la Patria, la marca con la que el panperonismo competirá internamente . Esta vez la interna será en serio, no como ha sucedido en los últimos años con lista única o disidentes por afuera. A una semana del cierre, la foto indica que el oficialismo utilizará efectivamente el instrumento electoral de las primarias que ideó Néstor Kirchner y que sancionó el Congreso en la última etapa del primera mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

La contienda se avecina espesa. El diputado Máximo Kirchner , como presidente del PJ bonaerense, finalmente aceptó que el exvicepresidente Daniel Scioli lleve una lista propia y se mida con el aspirante que represente al kirchnerismo y al massismo. Fue luego de una advertencia que cayó pésimo a Cristina. El ministro de Seguridad, Alberto Fernández, les advirtió que si no aceptaban irían a la Justicia Electoral, aunque la última instancia en caso de controversia, es la Corte Suprema. Es el mismo tribunal que suspendió las elecciones de San Juan y de Tucumán para impedir interpretaciones dudosas sobre la posibilidad de reelegir para el gobernador Sergio Uñac y para su colega norteño Juan Manzur, que finalmente se bajó y luego de la victoria del peronismo no descarta jugar como precandidato presidencial.

Para despegarse de Alberto Fernández Scioli dijo que no es candidato de nadie. Después elogió a Patricia Bullrich. La definió como "una luchadora". En el kirchnerismo ven un mensaje evenenado de Scioli que trabaja empeñado en sumar malheridos de todas las vertientes del peronismo que son críticas del dirigente de la organización La Cámpora.

Todavía no está claro si el gobernador Axel Kicillof finalmente podrá pelear por su reelección como gobernador bonaerense. Resurgió la idea de que pelee la presidencia, como parte de un operativo que él no promueve. Algunos ven a Máximo detrás y otros creen que el ministro de Economía Sergio Massa podría pelear por la provincia, como parte de una negociación donde buscarían rodear a Scioli y, si es posible, forzarlo a resignar su precandidatura, quizás por eso el actual embajador en Brasil le repite a todos que sólo tiene en mente mantenerse en competencia y pasar otra vez por el cedazo de las urnas.

En los próximos 50 días serán recurrentes las versiones de una devaluación abrupta y de posibles corridas cambiarias

El jefe del Palacio de Hacienda tiene previsto viajar a Washington para terminar una negociación con el Fondo que, según sostienen en Economía, solo resta firmar. Massa se aferra a la gestión y asegura a sus interlocurores que ahora avanza con un "plan de estabilización". Si realmente hay desaceleración de la inflación y el 7,8 de mayo precede a una cifra menor en junio, el massismo sigue pensando que su jefe está en carrera con capacidad de mantenerse competitivo en la interna del frentetodismo con nombre nuevo.

Para Massa corre otra carrea por fuera de la contienda electoral. En los próximos 50 días serán recurrentes las versiones de una devaluación abrupta y de posibles corridas cambiarias. Dicen que serán síntomas de un establishment preocupado ante el impacto de una buena performance de Javier Milei. Si La Libertad Avanza logra uno de los primeros lugares del 13 de agosto sólo hay pronósticos reservados sobre la paridad del dólar y el escenario económico posterior.

frente de todos alberto massa cristina Unión por la Patria definirá su candidato a presidente en las PASO.

En esa tensión Massa se posiciona como el único aspirante del panperonismo que puede generar confianza y estabilidad en un momento turbulento. Sus críticos dentro de la coalición oficialista señalan que es el único escaparate que puede utilizar el tigrense en este momento, pero admiten que en la provincia de Buenos Aires podría jugar bien si Axel se transforma en precandidato presidencial.

Los dilemas sobre las listas para el mayor distrito electoral no sólo afectan al oficialismo. En Juntos por el Cambio se avecina una competencia protagonizada por el PRO y el duelo entre Néstor Grindetti y Diego Santilli. El intendente de Lanús en uso de licencia es impulsado por Bullrich y el exvicejefe porteño cuenta con el aval de Larreta. No hay unidad posible, habrán dos listas que pelearán hasta las intendencias. Ya con los plazos encima no aparece una síntesis y las diferencias no se disipan con la caída del intendente de Chivilcoy, DDD Britos, como precandidato a gobernador de Milei. Ahora el lugar está vacante y podría quedar en manos de la diputada nacional Carolina Píparo, que fue aliada de José Luis Espert y ahora trabaja con Milei.

carolina piparo Carolina Piparo se sumó a las filas de Milei Gentileza

El desenlace de las listas en territorio bonerrense tiene una directa relación con la configuración de las fórmulas que competirán dentro de JxC. Rodríguez Larreta no descartó la posibilidad de sumar al gobernador cordobés Juan Schiarettti como vice, en calidad de extrapartidario, pero el gobernador jujeño Gerardo Morales suma puntos para garantizar la presencia del radicalismo en la lista larretista que confrontará con Bullrich.

El mandatario norteño pasa un fin de semana complicado por la represión que ordenó contra las movilizaciones de docentes, estatales y pueblos indigenas contra la reforma parcial de la constitución jujeña. Los conflictos no amainan y podrían desgastar a Morales en un momento donde busca capitalizar su gestión y la reforma constitucional como dos pilares de la precandidatura presidencial que construye. No está solo dentro de la UCR en esa pelea. El diputado y médico Facundo Manes ya lanzó su aspiración presidencial y todavía hay tiempo para que se baje. Cerca de Santilli no dejan de pensar que sería un muy buen compañero de fórmula en la provincia, donde tiene su base electoral comprobable.

Bullrich sabe que no tiene mucho tiempo para conformar su fórmula. Las chances benefician a la UCR. En el PRO hablan de una terna compartida entre el gobernador mendocino Rodolfo Suárez, el titular del bloque radical del Senado, Luis Naidenoff y el presidente del Comité bonaerense de la UCR, Maximiliano Abad, que también suena como eventual compañero de fórmula de Grindetti en provincia. La opción radical se reforzó luego de dos fracasos. Bullrich intentó contar con el economista y extitular del Banco Nación, Carlos Melconian y también pensó en el exministro Ricardo López Murphy. El "bulldog" dijo que lo aceptaría, pero no se lo ofrecerán porque suma más elementos sobre el pasado de ambos en la Alianza, justo lo que Patricia no quiere mostrar en este momento.