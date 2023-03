Cinco Saltos: emergencia sanitaria por presencia de mosca de los frutos

El hallazgo disparó una serie de reuniones buscando apuntalar acciones -que se darán a conocer en las próximas horas- para contener el foco y evitar que la plaga se distribuya a otras áreas.

De esta manera, la fruta de exportación de toda esta zona en cuestión deberá ser almacenada en frío y mantenerse allí en cuarentena hasta que se autorice su venta al exterior.

Entre otras de las medidas establecidas se incluye la intensificación de las acciones de vigilancia, a través de la instalación de dispositivos de trampeo y el muestreo de frutos, la recolección y destrucción de los frutos hospedantes de la plaga, la remoción del suelo bajo la proyección de la copa de los árboles, la inmovilización de la fruta del área reglamentada, la realización de tratamientos fitosanitarios en caso de ser necesario, y la aplicación de medidas de resguardo y trazabilidad para la movilización de frutos hospedantes.

“Rapidamente delimitamos el área, una área regulada de 7,2 km de radio donde se intensifica el trampeo, que es la manera de monitorear para que no haya más detecciones, buscando que la plaga no se disperse más allá de esta zona cuarentenada, dando la seguridad a los países a los que les exportamos, que la fruta dentro de ese radio no va a ser exportada”, afirmó el director nacional de Protección Vegetal del Senasa, Diego Quiroga.

“Lo importante que vale destacar, es que no se pierde el estatus de área libre que tiene en este caso la Patagonia reconocida por países como EE.UU, China y Chile, y que esto se está dando en muchos países debido al impacto del clima, no ocurre solo en Argentina sino que también ocurre en otros países productores de fruta. Ahora debemos trabajar fuertemente con la provincias de la región patagónica y con los productores para erradicar el brote como ya lo hemos hecho en otras oportunidades”, finalizó Quiroga.

Asimismo, queda prohibida la exportación de frutos originarios del área regulada hacia mercados con restricciones sin el correspondiente tratamiento cuarentenario. Cabe destacar también que los transportes que ingresen, egresen y transiten por esta área regulada, tienen la obligatoriedad de cubrir sus cargas en forma total con lona o malla de 80% de densidad, hasta tanto se verifique la erradicación del foco y se lo dé por finalizado.